Visando trazer mais comodidade aos clientes, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX), disponibiliza diferentes acessos aos resultados de exames nas unidades do Vale do Aço. Agora, não será mais preciso se deslocar à Central de Resultados de Exames, no bairro Bom Retiro, em Ipatinga, que está sendo desmobilizada a partir desta quinta-feira (1º).

Os resultados serão disponibilizados nos totens de autoatendimento das seguintes unidades: Hospital Márcio Cunha – unidades I e II; Unidade de Oncologia; Unidade Avançada Canaã; Hospital e Maternidade Vital Brazil; Usifamília Canaã, Timoteo e Coronel Fabriciano.

Caso a consulta seja realizada em algum ambulatório da FSFX não é necessária a impressão dos resultados, pois o médico tem acesso ao conteúdo via sistema.

Outra acessibilidade ágil e sustentável é usar a tecnologia por meio do site da fundação: https://www.fsfx.com.br/agendamento ou pelo aplicativo da USISAÚDE-FSFX. “Oferecer diferentes opções de acesso aos resultados de exames, é uma das formas encontradas pela FSFX, para dar mais agilidade ao diagnóstico e ao tratamento dos clientes, visando sempre o bem-estar e qualidade de vida”, afirma a coordenadora do Apoio Diagnóstico da FSFX, Tais Maria Araújo.