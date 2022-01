O Hospital e Maternidade Vital Brazil (HMVB) de Timóteo, passa a realizar serviços de tomografia computadorizada e exames de imagem na própria unidade. Além de exames de tomografia, o Apoio ao Diagnóstico do HMVB, oferta também outros exames como: Eletrocardiograma, Eletroencefalograma, Eletroneuromiografia, Mapa (Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial), Holter 24 horas, Ecodopplercardiograma, RX digital, Ultrassonografia, Doppler colorido, Teste da Orelhinha, além de exames laboratoriais.

Uma outra boa notícia é que os moradores não precisam mais se deslocar até a Central de Entrega de Resultados, no bairro Bom Retiro, na cidade de Ipatinga. A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) instalou um totem no HMVB, onde o paciente pode visualizar e imprimir o resultado. “Sempre buscamos proporcionar mais qualidade e eficiência aos nossos serviços, assim como oferecer mais comodidade aos pacientes. A iniciativa vai facilitar a vida dos moradores da região, evitando perda de tempo com deslocamento”, comenta o diretor-presidente Salvador Prado Júnior.

O exame de tomografia no HMVB é disponibilizado tanto a pacientes conveniados quanto aos do Sistema Único de Saúde. “Desde que assumimos o HMVB há pouco mais de um ano, a Fundação São Francisco Xavier não tem poupado esforços para ofertar assistência à saúde de excelência a todos. Esse é um exame que beneficia muitos pacientes”, comemora Alessandra de Sousa Andrade Martins, Coordenadora de Assistência do Hospital e Maternidade Vital Brazil.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

O exame de tomografia computadorizada (TC) é um serviço importante oferecido pelo Hospital e Maternidade Vital Brazil. O exame serve para auxiliar no diagnóstico por imagem de doenças e alterações em diversas partes do corpo. Por meio dele pode-se identificar, por exemplo, fraturas e AVC (Acidente Vascular Cerebral), localizar tumores, infecções ou coágulos, além de detectar e monitorar doenças e lesões.

A TC utiliza raios X para gerar imagens do corpo que são processadas por um computador, podendo ser dos ossos, de órgãos ou de tecidos. O exame é indolor, somente não indicado para gestantes, que devem dar preferência a outros exames com menos exposição à radiação.