A Prefeitura de Ipatinga abriu o credenciamento de empresa para viabilizar mais uma ação de grande impacto na cidade: a prestação de serviços oftalmológicos diversos, abrangendo consultas, exames e cirurgias. As atividades fazem parte de uma nova etapa do programa “Fila Zero”, que disponibilizará à população mais de 16 mil procedimentos que têm o objetivo de reduzir a demanda reprimida, dando celeridade aos atendimentos.

“Os agendamentos serão realizados por ordem de prioridade e de tempo de espera. A previsão é que os atendimentos sejam iniciados na primeira quinzena de maio”, adiantou.

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, ressaltou a importância da disponibilização dos procedimentos na área da saúde. “Essa é uma iniciativa baseada no compromisso do nosso governo com a saúde da população. A pandemia paralisou o expediente de cirurgias e exames eletivos, e nosso propósito é viabilizar alternativas para que a população possa receber os cuidados necessários com mais agilidade”, afirmou.

O secretário de Saúde, Cléber de Faria, explicou que o contrato com a empresa prestadora de serviços de atendimentos oftalmológicos vai permitir zerar a fila de espera na área. “Vamos utilizar esse atendimento para quem está esperando pelos procedimentos e para novas demandas que surgirem no município, dentro da abrangência prevista no contrato”, ele detalhou, reforçando que a expectativa dos gestores da cidade é zerar a fila de procedimentos oftalmológicos ainda no segundo semestre deste ano.