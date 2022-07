A Secretaria de Saúde de Ipatinga está oferecendo aos profissionais da atenção básica do município, uma capacitação teórica e prática especial sobre aleitamento materno. O curso, que é promovido pela Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB), começou ontem (25) e prossegue até esta quarta-feira (27), com o objetivo de elevar ainda mais a qualificação dos profissionais para atendimento ao público.

A EAAB é uma iniciativa do Ministério da Saúde com o propósito de estimular a promoção do aleitamento materno e da alimentação saudável para crianças menores de dois anos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Essa capacitação da EAAB, que aqui em Ipatinga está sendo promovida pelo nosso Departamento de Atenção Básica (DAB), abre as atividades da SMS relativas ao Agosto Dourado, que envolvem todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do município”, reforçou o secretário de Saúde de Ipatinga, Cléber de Faria.

AGOSTO DOURADO

O Agosto Dourado foi estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) com o intuito de realizar ações durante o mês para a conscientização e o esclarecimento da importância do aleitamento materno. A cor dourada, escolhida para estampar a campanha, representa o leite da mãe que é conhecido como alimento Padrão Ouro de Qualidade.