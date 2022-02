A Secretaria Municipal de Saúde de Ipatinga, realiza entre os dias 21 e 24 de fevereiro uma série de pré-conferências que têm como tema a Política Pública de Saúde Mental. Os encontros, voltados para a comunidade e que acontecem antes da conferência principal prevista para 30 de março, serão organizados por regionais.

Na manhã desta quinta-feira (10), representantes das subcomissões se reuniram no auditório do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM) para definir as diretrizes relacionadas à 2ª Conferência Municipal de Saúde Mental que terá como temática central “A Política de Saúde Mental como Direito: pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantias da atenção psicossocial no SUS”. As propostas construídas durante a Conferência Municipal de Saúde Mental serão discutidas com usuários e familiares e após aprovadas serão apresentadas na Conferência Estadual e, posteriormente, debatidas a nível nacional.

A Conferência será precedida de quatro pré-conferências no município. A primeira delas acontece no dia 21, na Escola Municipal Altina Oliveira, no bairro Iguaçu, e abrange as Regionais 1, 2 e 3. Já no dia 22, o evento será no bairro Veneza, na escola Márcio Andrade Guerra, atendendo à Regional 4. No dia 23, a pré-conferência está programada para a Escola Artur Bernardes, no Canaã, sendo direcionada às Regionais 5 e 6. O encerramento das pré-conferências está previsto para o dia 24, no bairro Limoeiro, na Escola João Reis de Souza, com foco nas Regionais 7, 8 e 9.

AS CONFERÊNCIAS

A Política Nacional de Saúde Mental foi construída a partir das Conferências Nacionais de Saúde Mental. A primeira foi realizada em 1987, a segunda em 1992, a terceira em 2001, a quarta em 2010 e a quinta está agendada para maio de 2022. A organização dessas conferências é estruturada a partir das conferências municipais de Saúde Mental. Posteriormente, ocorrem as conferências estaduais e nacional.

AS REGIONAIS

As regionais da cidade estão assim distribuídas:

Regional 1 – Cariru, Castelo, Vila Ipanema e Bairro das Águas.

Regional 2 – Bela Vista, Areal, Bom Retiro, Imbaúbas e Horto/Santa Mônica/Usipa.

Regional 3 – Ideal, Ferroviários, Iguaçu, Cidade Nobre, Alto Iguaçu/Game e Vila da Paz.

Regional 4 – Centro, Veneza I, Veneza II, Morro do Sossego, Parque das Águas, Planalto II, Jardim Panorama/Caçula, Caravelas e Novo Cruzeiro.

Regional 5 – Canaã, Canaãzinho, Vila Celeste, Vale do Sol, Bairro das Fontes, Chácaras Oliveira, Jardim Santa Clara, Vista Alegre e Forquilha.

Regional 6 – Granjas Vagalume, Bethânia, Morro do Cruzeiro, Morro São Francisco, Alto Boa Vista, Tiradentes, Vila Militar e Mutirão N. S. Esperança.

Regional 7 – Esperança, Nova Esperança, Bom Jardim, Serra Dourada, Mutirão 1º de Maio, Mutirão Novo Jardim, Mutirão Nova Conquista, Jardim Teresópolis, Zé Pedrinho, Loteamento Marianos e 1º de Junho.

Regional 8 – Limoeiro, Barra Alegre, Chácaras Madalena, Córrego Novo, Vila Formosa e Recanto.

Regional 9 – Pedra Branca, Tribuna, Ipaneminha, Estrada da Bucânia, Córrego dos Lúcio, Taúbas, Morro Escuro, Ipanemão e Córrego dos Beca.