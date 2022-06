Com o intuito de zerar a fila para consultas e exames oftalmológicos no município, a Prefeitura de Ipatinga assinou ordem de serviço nesta terça-feira (28) para uma nova etapa do programa “Fila Zero”, que disponibilizará à população mais de 26 mil procedimentos. A previsão do início dos atendimentos é para a segunda quinzena de julho. Com a eliminação da demanda reprimida, a perspectiva é de que haja mais celeridade para os novos atendimentos.

Todos os exames e consultas serão previamente agendados pelas Unidades de Saúde, que entrarão em contato diretamente com os pacientes. Os exames serão realizados em uma unidade móvel oftalmológica, adaptada com consultório médico e condições de acessibilidade, que percorrerá os bairros da cidade.

Serão contemplados com exames oftalmológicos como Retinografia colorida binocular, Topografia computadorizada de córnea, Mapeamento de retina e Ultrassonografia de globo ocular dos pacientes que estão na fila de espera aguardando a realização dos procedimentos.

ORDEM DE PRIORIDADE

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, falou sobre a importância da disponibilização dos procedimentos na área da saúde, salientando que os agendamentos serão realizados por ordem de prioridade e de tempo de espera. “Este é um projeto muito especial e impactante da nossa gestão. É com muita alegria que estamos avançando para a 3ª etapa do ‘Programa Fila Zero’. Passado o momento mais crítico da pandemia, estamos retomando os atendimentos das especialidades que ficaram represadas nos últimos sete anos, e entre elas estava o tratamento oftalmológico, cuja fila está muito grande, e nossa meta é zerar a fila. São 26 mil procedimentos contratados para garantir esse atendimento tão essencial à população”, destacou o chefe do Executivo. “O investimento é alto, e gira em torno de mais de R$ 2 milhões, o que vem mais uma vez reforçar o compromisso da gestão com a saúde”, destaca ainda Gustavo.

De acordo com o secretário da pasta, Cléber de Faria, a iniciativa tem como objetivo incrementar ainda mais as ações voltadas à saúde. “Com ou sem pandemia, a saúde continua sendo a prioridade do município de Ipatinga. Temos conseguido grandes avanços, seja do ponto de vista de melhoria dos atendimentos (com a contratação de novos profissionais), seja do ponto de vista estrutural (com reformas e ampliações de unidades, além da aquisição de novos equipamentos), seja do ponto de vista da qualificação do atendimento (com o uso da tecnologia).

André Luís Malta, proprietário e médico oftalmologista da Horus Serviços Médicos Eireli, explica que “essa unidade é voltada para a oftalmologia, com uma estrutura ergonômica que prioriza fluxo de atendimento unidirecional”. Ele acrescenta: “Vamos garantir uma consulta plena de oftalmologia, com acolhimento ao paciente e orientação do melhor tratamento. Viemos com um projeto resolutivo, que tem como pretensão zerar a fila até o final de novembro”.

FILA ZERO DE ULTRASSONOGRAFIA E CIRURGIAS

O programa “Fila Zero” foi iniciado pela Prefeitura de Ipatinga em outubro de 2021, com o objetivo de zerar uma fila de espera de quase 50 mil exames de ultrassonografia. A ação desenvolvida pela Secretaria de Saúde já reduziu em quase 100% essa fila de espera por exames junto à rede local.

Vale ressaltar, também, que está em andamento no município o “Fila Zero Cirurgia”, que tem o objetivo de atender à demanda reprimida de cerca de 4 mil intervenções cirúrgicas de média e alta complexidade. De acordo com a secretaria de Saúde, apenas no mês de julho foram realizados cerca de 500 agendamentos.