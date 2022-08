A Prefeitura de Ipatinga lançou nesta sexta-feira (5) a etapa “rosa” do Fila Zero Cirurgias, fase do programa que será exclusiva para atendimento a mulheres. A novidade foi divulgada pelo chefe do Executivo em entrevista coletiva. A perspectiva é de que sejam realizadas, por meio da iniciativa, cerca de 940 cirurgias ginecológicas até o mês de outubro, com respostas mais ágeis para demandas históricas de munícipes.

Para dar mais celeridade e eficiência ao atendimento, o governo municipal investiu na operacionalização do “Fila Zero Cirurgias” por especialidades. A área ginecológica foi escolhida para deflagrar o processo de assistência à população por se tratar da segunda maior demanda reprimida de cirurgias eletivas na cidade e levando em conta, também, a proximidade da campanha Outubro Rosa.

“Temos uma extensa fila de espera para cirurgias ginecológicas e mamografias em Ipatinga. Com o lançamento do Fila Zero Rosa, nossa expectativa é de que possamos eliminá-la inteiramente nos próximos três meses. Parece inacreditável, mas há casos em que pessoas estão na fila desde 2017. Todo o nosso esforço é para restaurar a qualidade de vida dessas mulheres que aguardam esses procedimentos há anos e com justificável ansiedade. Sabemos que algumas delas chegaram mesmo a desacreditar que um dia pudessem ser chamadas para o atendimento. O custo desta ação emergencial será em torno de R$ 1,5 milhão e é mais um importante passo para a modernização da saúde pública em nossa cidade”, detalhou o prefeito ipatinguense em entrevista a vários órgãos de Comunicação regionais, nesta sexta-feira.

Todas as convocações dos pacientes serão feitas via Serviço de Autorização Médica (SAM), tanto para o pré-operatório quanto para a cirurgia, respeitando a prioridade médica e a ordem cronológica de entrada. Serão convocados todos aqueles que constavam na fila de espera do SAM até o dia 1° de agosto.

Além das 940 cirurgias, que abrangerão procedimentos como histerectomia total e vaginal, curetagem semiótica, dentre outros, também serão realizados em conjunto cerca de 3.000 exames de mamografia, igualmente alusivos à campanha Outubro Rosa.

PROGRAMA FILA ZERO

O Programa Fila Zero foi aberto em outubro de 2021, inicialmente com o objetivo de zerar uma fila de espera de quase 50 mil exames de ultrassonografia. A ação desenvolvida pela Secretaria de Saúde já reduziu em quase 100% essa fila de espera por exames junto à rede local.

Vale ressaltar, também, que além dos exames ginecológicos, o Fila Zero Cirurgia tem o objetivo de atender à demanda reprimida de cerca de 4 mil intervenções cirúrgicas de média e alta complexidade como hernioplastia, coletilíase (pedra na vesícula), cabeça, pescoço, proctológicas, vasculares, dentre outras.