A Secretaria de Saúde de Ipatinga liberou a vacina contra a gripe para toda a população acima de seis meses a partir desta segunda-feira (27), nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s). A recomendação do Estado tem o objetivo de ampliar a cobertura vacinal, que não atingiu a meta estipulada para os grupos prioritários. Em Ipatinga, 36.587 pessoas do grupo específico foram imunizadas, o que corresponde a 53,8% de cobertura. A meta do Ministério da Saúde era bem superior, de 90%.

Com o procedimento adotado a partir desta segunda-feira, os estoques de vacina contra a gripe ficam disponíveis para toda a população até se esgotarem, uma vez que não há previsão para o recebimento de novas doses. Todas as UBS’s de Ipatinga estão aptas a ministrar a dose contra gripe de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30.

A Secretaria de Saúde alerta para a importância da vacinação dos grupos prioritários, que continuam sendo o principal alvo para aplicação do imunizante. O objetivo da vacinação é reduzir a circulação do vírus e, consequentemente, o número de hospitalizações e risco de morte devido à gripe, já que o contágio pelo Influenza está associado a uma série de complicações.

“É importante que toda a população se previna, que as pessoas procurem as Unidades. A vacina oferecida é a trivalente, capaz de proteger contra os três principais tipos de vírus da gripe em circulação: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. A imunização previne complicações decorrentes da doença, óbitos e suas consequências sobre os serviços de saúde, além de minimizar a carga viral, reduzindo os sintomas que podem ser confundidos com os da Covid-19”, explicou o secretário de Saúde de Ipatinga, Cléber de Faria.