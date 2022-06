A Prefeitura de Ipatinga, por meio do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, realizou na tarde dessa quinta-feira (23) a 1ª Conferência Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) – Covid-19. Realizado no auditório do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM), o evento foi direcionado aos profissionais de saúde e acadêmicos.

Entre os palestrantes que apresentaram temas relacionados à Covid-19 estavam especialistas em doenças infecciosas, diagnósticos e tratamento intensivo.

As palestras foram ministradas por especialistas que são referência no tratamento da Covid. Eles compartilharam com os participantes conhecimentos e experiências vivenciadas no último ano, durante o combate à pandemia.

Mesmo com a aceleração da vacinação e a diminuição de casos, a Covid-19 ainda desafia profissionais de saúde a buscarem novos tratamentos e atualizarem as terapias para salvar as vidas das pessoas acometidas pela doença e suas sequelas.

A programação do evento também contou com a apresentação do espetáculo Francisco de Assis – Do Rio ao Riso.