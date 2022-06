Saúde e educação são prioridades da Prefeitura de Ipatinga. Dentro dessa filosofia de governo, a Secretaria de Saúde, por meio da equipe de Saúde Bucal, iniciou nas creches e instituições de ensino do município uma nova ação educativa sobre higiene bucal. O objetivo é chamar a atenção para a importância da prevenção. É realizada escovação supervisionada com aplicação tópica de flúor para os alunos.

Os profissionais dentistas que realizam o trabalho nas escolas são os que atendem nas Unidades Básicas de Saúde. Como observa o gerente da seção de Saúde Bucal, Andrey Lemos, a infância é o período considerado o mais importante para formação de hábitos e cuidados com a saúde. Neste contexto, a escola desempenha papel fundamental na orientação e formação de crianças. Não há melhor ambiente para adotar medidas de prevenção e educação.

“Procuramos sempre desenvolver essas ações, em parceria com outros equipamentos da Prefeitura, sobre assuntos que atendam às necessidades atuais dos nossos usuários. As orientações objetivam disseminar o conhecimento e sensibilizar crianças e adolescentes sobre a importância de ter uma boca saudável para evitar futuros problemas de saúde. O nosso trabalho é prevenir os riscos sociais, e esse tipo de atividade vem para somar e fazer com que essas crianças reflitam sobre a importância da saúde bucal”, explicou.

A Secretaria de Saúde destaca que a promoção de saúde bucal é de extrema importância principalmente nos primeiros anos de vida. Sendo assim, o estímulo à higiene bucal em âmbito escolar influencia no combate a doenças bucais.

A partir da avaliação realizada na escola, o especialista poderá encaminhar os estudantes que apresentarem necessidade de tratamento odontológico para serem atendidos na Unidade Básica de Saúde (UBS).