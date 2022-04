Para informar a população sobre a prevenção da doença, a Prefeitura de Ipatinga inicia hoje, – dia 26 de abril, Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, uma série de atividades nas Unidades de Saúde do município. Palestras, aferição de pressão e orientações sobre vida saudável são algumas das ações realizadas nas UBS’s.

A proposta da Secretaria de Saúde é levar conhecimento à sociedade sobre as consequências da hipertensão. Em Ipatinga, os diabéticos e hipertensos contam com o programa Hiperdia, que atende mais de 34 mil pacientes.

O secretário de Saúde de Ipatinga, Cléber de Faria, explica que o intuito das ações nas Unidades é promover um momento de socialização e sensibilização dos pacientes. Assim é motivada a participação nos grupos que funcionam nas Unidades de Saúde com a participação de pacientes hipertensos e diabéticos.

Em Ipatinga, o usuário que apresenta quadro de hipertensão é cadastrado no programa. Desde o seu ingresso, as equipes de saúde realizam o monitoramento e avaliação periódica do paciente, aferindo peso, altura, Índice de Massa Corporal (IMC). A cada seis meses, é feita uma consulta completa para avaliação do estado clínico e orientações.

De acordo com o médico Pedro Paulo Neves, residente em cardiologia pelo InCor (Instituto do Coração da Universidade de São Paulo), em mais de 95% dos casos não são identificadas com clareza as causas associadas à hipertensão. Nessas situações, a doença é chamada de hipertensão arterial sistêmica primária. “As causas da hipertensão são multifatoriais. Sabe-se que a idade, ganho de peso, abuso na ingestão de sódio ao longo dos anos e abuso de álcool estão associados ao aumento da pressão”, explica.

SINAIS E SINTOMAS

A hipertensão é uma doença silenciosa. Quando os sintomas surgem, provavelmente ela já estará em fase avançada. Não se descuide! O ideal é visitar o médico periodicamente.

Sintomas:

– Dor de cabeça

– Falta de ar

– Visão borrada

– Zumbido no ouvido

– Tontura

– Dores no peito

Fatores de risco:

– Histórico familiar: filhos de pais hipertensos têm um risco 30% maior de ter pressão alta

– Idade: a partir dos 60 anos, as artérias perdem a flexibilidade

– Etnia: a doença é mais prevalente na população negra e asiática

– Obesidade

– Poluição

– Estresse

– Sono irregular

– Menopausa: a queda dos hormônios femininos danifica as artérias

– Excesso de bebida alcoólica

– Tabagismo

– Alto consumo de sal

– Sedentarismo

– Diabetes

– Doenças renais

– Apneia do sono

– Hipertireoidismo