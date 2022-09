A Prefeitura de Ipatinga, por meio do Seção de Controle de Zoonoses (SCZ), ligada à Secretaria de Saúde, organiza para o próximo sábado (17), em diversos pontos da cidade, a execução do Dia D de Vacinação Antirrábica Animal. As equipes de aplicação estarão distribuídas pelos vários locais definidos, atendendo no horário de 8h às 17h.

De acordo com a gerente do SCZ, Eliane Garção Lana, “o objetivo é realizar uma ação de vacinação rápida e sem aglomeração, e que atinja um maior número de animais. Pensamos que espalhar a vacina em diversos pontos da cidade facilite para que os tutores de pets compareçam, levando seus animais”.

Conforme acrescenta a gerente, o Dia D de Vacinação Antirrábica Animal é realizado seguindo padrões de segurança. Assim, é recomendado que o animal seja levado para vacinar sempre por um adulto. O cão deve estar com a guia e coleira. Em caso de animal bravo, deve-se adotar a focinheira. Os gatos precisam ser conduzidos em caixas específicas para evitar fugas. Animais com sintomas de resfriado ou com diarreia devem evitar a vacina.

Segundo orienta a SCZ, a imunização é indicada para animais a partir do terceiro mês de vida e, para receberem a vacina, é preciso que eles estejam sadios. Após a aplicação da vacina, recomenda-se que os animais não sejam submetidos a esforços físicos, ficando preferencialmente em casa, na sombra, com água e alimentação disponíveis.

A CAMPANHA

Em Ipatinga, a Seção de Controle de Zoonoses (SCZ) iniciou a vacinação dos pets em julho nas zonas rurais e em agosto na zona urbana e, até o momento, mais de 8.600 animais receberam as doses de proteção. Com base em números de 2021, a expectativa é de que sejam imunizados de 5 a 6.000 animais no próximo sábado.

A DOENÇA

De acordo com a Secretaria de Saúde, a raiva é uma doença infecciosa aguda transmitida por meio da mordedura, arranhadura ou lambidas de animais contaminados. Trata-se de uma zoonose, um tipo de doença que pode ser transmitida do animal para o homem. O vírus se concentra em maior quantidade na saliva, sangue e secreções dos animais acometidos pela doença.

CONFIRA OS LOCAIS DE VACINAÇÃO:

– Bethânia/Campo Itamaraty

– Bethânia/E. M. Chirlene Cristina

– Bethânia/E. E. Chico Mendes

– Vila Militar/E. M. Vilma Faria

– Vila Militar/UBS

– Canaã/ Praça Central

– Canaã/ UBS

– Caravelas/Consaúde – rua Passo Fundo, 550

– Caravelas/UBS

– Jardim Panorama/UBS

– Cidade Nobre/Praça Central

– Iguaçu/E. M. Rodrigues Barnabé

– Iguaçu/Praça Residencial da rua Jês

– Iguaçu/UBS

– Esperança/UBS I

– Esperança/UBS II

– Nova Esperança UBS

– Ideal/Igreja Católica, rua Manoel Izídio

– Ideal/ Praça do Coreto

– Bom Jardim/E. M. Levindo Mariano

– Bom Jardim/Praça Central

– Bom Jardim II /UBS

– Veneza II /Praça Central (ao lado da UBS)

– Veneza II/Praça Parque das Águas

– Veneza II /Praça da rua Cristalina/ Ilhéus 1.

– Planalto II /UBS 2.

– Veneza I /Igreja Católica

– Vila Formosa/UBS

– Limoeiro/UBS

– Limoeiro/Praça Central

– Vila Celeste/Praça Central

– Vila Celeste/UBS

– Vale do Sol /UBS

– Vale do Sol – Centro Comunitário

– Bela Vista/Praça Quadra Coberta

– Bom Retiro/UBS

– Cariru/Centro Comercial

A SCZ (Seção de Controle de Zoonoses) funciona de segunda a sexta-feira, de 7h às 16h, e fica localizada na avenida Simón Bolívar, nº 713, bairro Cidade Nobre. Os telefones para informações são: (31) 3829-8313/ 3829-8383.