O 1º ENBIO – Encontro do Leste Mineiro de Biomedicina – será realizado no próximo sábado (8), no Teatro Zélia Olguin, em Ipatinga, e terá a participação do biomédico Roberto Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria. A região conta com várias instituições de ensino superior, que têm se destacado nas mais diversas parcerias com as entidades representativas da Biomedicina.

A iniciativa inédita da Associação dos Biomédicos da 3ª Região (ABM-3) com apoio do Conselho Regional de Biomedicina – 3ª Região (CRBM-3), visa ofertar aperfeiçoamento, promover a interação, debater sobre as diretrizes nacionais em vigência, ou seja, as definições que orientam os cursos de graduação na área, e ainda divulgar a profissão – entre aquelas que mais crescem no Brasil.

Os temas das palestras estão voltados ao perfil multidisciplinar, uma das principais características da Biomedicina, que tem mais de 30 habilitações. Durante um dia inteiro, os participantes vão acompanhar cinco exposições. Entre as atrações, estão o biomédico Roberto Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria. Ele discorrerá sobre a “Prevenção de Doenças, questão de atitude”. Chama a atenção, a atualidade do conteúdo, visto que algumas doenças estão diretamente relacionadas ao comportamento de higiene, limpeza e aspectos sanitários.

As outras palestras e temas tratam da “Reprodução Humana”, proferida pela biomédica Aline Bonfim, especialista na área; “Interpretações de Exames Laboratoriais aplicados à Estética”, ministrado pelo biomédico e conselheiro diretor do CRBM-3, Jhonathan Rocha; “Práticas Integrativas Complementares – Ozônio de A a Z”, com a diretora técnica da Ozonic, Maribel Barazal Garcia. E ainda “Complicações pós-Covid – Desafios e futuro da pandemia”, com o médico Maicon Pimentel Lemos, clínico geral e geriatra.

Antes do encerramento está programada também uma mesa redonda entre os participantes. O evento prevê ainda programação cultural.

O presidente da ABM3 e do CRBM-3, Renato Pedreiro Miguel, destacou a importância do evento para ambas entidades. “Reconhecidamente, a profissão vem crescendo e ganhando evidência na região leste de Minas Gerais”, disse, reforçando o orgulho em contribuir com o fortalecimento da Biomedicina das mais diversas formas, por exemplo, com a promoção do 1º ENBIO.

ABERTURA

A abertura do 1º ENBIO ocorrerá às 8h e terá a presença de docentes, lideranças locais e outros convidados. Na ocasião haverá a diplomação do delegado do CRBM-3 na localidade. Será nomeado o biomédico Daniel Calas.

A função do delegado é representar o CRBM-3 junto à comunidade e autoridades locais, auxiliar a entidade nos contatos com as instituições de ensino e representar o Conselho e eventos, entre outros.

O Conselho Regional de Biomedicina – 3ª Região (CRBM-3) conta com quatro unidades de atendimento em Minas Gerais, sendo uma Seccional na capital, Belo Horizonte, e três delegacias instaladas nas cidades de Divinópolis, Uberaba e Montes Claros.

INSCRIÇÕES

As inscrições para o 1º ENBIO já estão abertas e podem ser feitas através do site www.abm3.org. No dia do evento não haverá inscrição. Também não haverá transmissão on-line. Já o certificado emitido pela ABM-3 aos congressistas será de oito (08) horas.

Serviço:

1º Encontro do Leste Mineiro de Biomedicina (ENBIO)

Data: 08 de outubro de 2022 (sábado)

Abertura: 08 horas Encerramento: 16 horas

Local: Teatro Zélia Olguin – Av. Itália, nº 1890, Cariru – Ipatinga (MG).

Inscrições: área do evento no site www.abm3.org ou acessando o link nas Bios do @crbm3 e @enbio2022

Valor: R$ 140,00 – para profissionais e R$ 70,00 – para estudantes. As inscrições e o pagamento deverão ocorrer através do link divulgado na página da Associação de Biomédicos da 3ª Região .

Siga-nos em nossas redes sociais: @associacaoabm3 @crbm3 @enbio2022