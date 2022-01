Com foco no cuidado e na promoção da Saúde Mental, a Prefeitura de Ipatinga, por meio da Seção de Saúde Mental (Sesam), está promovendo durante o mês de janeiro várias ações de integração e atendimentos em grupo e dinâmicas envolvendo os integrantes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e do CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial Infantil).

A iniciativa faz parte da campanha nacional do “Janeiro Branco”, que neste ano trabalha o tema “Quem cuida da mente, cuida da vida”. Na área da Saúde, os meses do ano são marcados por cores que alertam sobre temas importantes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a ação desenvolvida tem como foco o cuidado integral e chama a atenção para a importância do acolhimento, do diálogo sobre saúde mental e da construção de redes de afeto diante dos crescentes índices de depressão e ansiedade registrados no Brasil – país que lidera o ranking de casos de depressão na América Latina.

De acordo com recente estudo realizado pela Fiocruz e outras seis universidades nacionais, enquanto 40% da população brasileira apresentava sentimentos frequentes de tristeza e de depressão, outros 50% da mesma população registravam frequentes sentimentos de ansiedade e nervosismo. Em relação às faixas etárias iniciais da vida, uma pesquisa conduzida pelo UNICEF/Gallup mostrou que 22% dos adolescentes e jovens brasileiros de 15 a 24 anos se sentem deprimidos ou têm pouco interesse em ‘fazer coisas’.

JANEIRO BRANCO

Criada em 2014, em janeiro de 2022 a Campanha Janeiro Branco chega à sua 9ª edição e faz um alerta à população: em tempos de prolongada pandemia, de crises sanitárias, sociais, políticas, ecológicas e econômicas em escala global, o mundo pede Saúde Mental.

O município de Ipatinga dispõe do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), que reúne uma equipe multiprofissional de atendimento. A unidade atua de maneira interdisciplinar e realiza prioritariamente assistência às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades especiais.

O CAPS – Centro de Atenção Psicossocial funciona na rua Alfredo Feitosa, S/N, Cidade Nobre. Telefone de contato: 3829-8585

O CAPSi – Centro de Atenção Psicossocial Infantil atende na rua Campinas, 105, Veneza. Telefone de contato: 3829-8485