O governo de Minas entregou, nesta segunda-feira (30), a nova unidade móvel de coleta de sangue do Estado. O ônibus da Fundação Hemominas terá capacidade para atender cerca de 60 candidatos à doação por dia e percorrerá os municípios mineiros onde não há unidades de coleta e doação de sangue.

O governador Romeu Zema, durante visita ao veículo da Hemominas, destacou a importância da ação para aumentar a capacidade de coleta de doação de sangue do estado e, consequentemente, o número das cirurgias eletivas.

“O ônibus vai ampliar a doação de sangue em Minas. Além da demanda de rotina, a ação vai ajudar o Opera Mais, programa criado para reduzir a demanda reprimida por cirurgias eletivas no Estado e para a qual os estoques de banco de sangue dentro da normalidade são fundamentais. Este ônibus vai poder capturar doadores em locais onde, até então, as pessoas tinham que viajar para doar sangue” disse.

Zema também lembrou o aumento na demanda por sangue devido às cirurgias que ficaram represadas durante a pandemia, quando os leitos foram destinados para pacientes com Covid.

ESTRUTURA

A unidade móvel contará com dependências internas e áreas externas para recepção e cadastro, além de espaços para conscientização, sala de triagem, sala de enfermagem, cadeiras de coleta e cantina para os doadores.

Para a aquisição do veículo foram investidos R$ 2,19 milhões, sendo parte oriunda de recursos da Fundação Hemominas e outra obtida por emendas parlamentares.

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, o ônibus será o primeiro de cinco unidades que o governo pretende colocar em circulação para atender todas as regiões de Minas. “A unidade móvel vai rodar as cidades mineiras, aumentando a capacidade da nossa coleta, que sofreu com a Covid. Temos um estoque bem reduzido e, agora, com este ônibus, vamos aumentar o número de bolsas coletadas em todo o estado” disse.