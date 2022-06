Salvador Prado Júnior, presidente da Fundação São Francisco Xavier, e sua equipe comemoram, neste mês de junho, 11 anos da Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha (HNC). A instituição é referência em tratamento do câncer para cerca de 1,3 milhão de pessoas, de 67 municípios do leste mineiro.

Ao longo desses anos, a unidade recebeu diversos investimentos em equipamentos de tecnologia de ponta e em profissionais altamente capacitados para garantir um tratamento humanizado e de excelência.

“Chegamos até aqui orgulhosos do importante trabalho que temos realizado. Esse tipo de tratamento exige tecnologia e expertise de uma equipe multidisciplinar, bem como um atendimento acolhedor. Temos certeza de que estamos no caminho certo e queremos reafirmar nosso compromisso e responsabilidade com a saúde de milhares de pacientes que passam anualmente pela nossa Unidade”, comenta o presidente.

Os pacientes são atendidos de forma integrada e multidisciplinar, com envolvimento de todos os setores e profissionais, o que garante maior efetividade do tratamento. Durante 11 anos, já foram realizados mais de 900 mil atendimentos em sessões de radioterapia, quimioterapia, exames de medicina nuclear e consultas. Os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) representam cerca de 85% dos atendimentos.