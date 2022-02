Começou ontem (21), o atendimento de 365 pacientes agendados que aguardam a vez para fazer a tão sonhada cirurgia de catarata. A realização desse tipo de cirurgia no município foi viabilizada com a reabertura do Hospital Dr. José Maria Morais e a fila de espera começou a ser enfrentada em 2019 com a reorganização dos serviços de saúde. Antes, as cirurgias eram realizadas em outros municípios por meio de pactuação junto ao SUS e com transporte dos pacientes via Transporte Fora Domicílio (TFD).

Em 2020 e 2021, as cirurgias tiveram que ser interrompidas devido à pandemia do novo coronavírus. Isso fez com muitos pacientes já agendados tivessem que esperar um pouco mais, o que acabou aumentando a demanda. Para zerar a fila de pacientes, a Secretaria de Governança da Saúde abriu o credenciamento para realização das cirurgias.

O secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau, afirma que o prefeito exigiu que as cirurgias de cataratas fossem realizadas dentro do município, com muita humanização garantindo as cirurgias e a avaliação pós-cirúrgica, “Estamos recuperando a visão de um grande número de pessoas e a partir de agora não haverá mais filas, pois faremos as cirurgias conforme demanda mensal. Estaremos operando sem parar para que ninguém sofra mais com esse problema”, disse.

A preparação dos pacientes, requer a realização das consultas pré-operatórias para verificar a real necessidade e o estado de saúde do paciente. Para a cirurgia, a anestesia é local e o procedimento operatório leva menos de 10 minutos. A equipe médica contratada por meio de processo licitatório, fará a consulta de todos os pacientes ainda nesta semana.