A Secretaria Municipal de Saúde de Santana do Paraíso promove nesta quarta e quinta-feira (17 e 18), capacitação para médicos e enfermeiros da equipe de Atenção Primária à Saúde. O objetivo é levar conhecimento aos profissionais sobre a monkeypox, conhecida como varíola dos macacos. Recentemente, o município registrou um caso negativo da doença. A paciente ficou em isolamento até chegarem os resultados dos exames enviados pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), no último dia 11.

A monkeypox é uma doença zoonótica viral causada pelo vírus Monkeypox. A transmissão para os humanos pode ocorrer pelo contato direto com o animal ou humano contaminado. O treinamento, que ocorrerá no prédio da Secretaria de Saúde, irá abordar sobre: como receber o paciente com suspeita do vírus nas unidades básicas, a história da doença, sinais e sintomas, fluxogramas dos atendimentos, medidas de isolamento e como realizar a coleta do material biológico que será encaminhado para a Funed.

“Considerando que é uma doença altamente contagiosa e de difícil diagnóstico clínico, pois ela tem muita similaridade com outras doenças, nós reforçamos à população da importância de um atendimento médico, imediatamente, após o surgimento de qualquer sinal semelhante à varíola dos macacos”, destacou a Diretora da Vigilância em Saúde, Lauriane Fernandes Rocha Brum.

Confira o cronograma das capacitações:

MÉDICOS

Quarta-feira (17/08)

Unidades: São José, Residencial, Industrial Vermelho, Jardim Vitória, Cidade Nova

Horário: 13h às 16h

Quinta-feira (18/08)

Unidades: Centro, Veraneio, Industrial Azul, Águas Claras, Parque Caravelas, Ipaba, Cidade Nova

Horário: 13h às 16h

ENFERMEIRO

Quarta-feira (17/08)

Unidades: Centro, Veraneio, Industrial Azul, Águas Claras, Parque Caravelas, Ipaba, Cidade Nova

Horário: 13h às 16h

Quinta-feira (18/08)

Unidades: São José, Residencial, Industrial Vermelho, Jardim Vitória, Cidade Nova

Horário: 13h às 16h

Local: Secretária Municipal de Saúde (Rua Maria José da Costa, n° 5, bairro Josefino Anício dos Reis)