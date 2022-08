A Prefeitura de Ipatinga e instituições parceiras irão promover no dia 27 de agosto, o “Mutirão de Doação de Sangue”. A ação será realizada de 9h às 16h, no campus da Univaço, no bairro Veneza. Os interessados em se tornar doadores devem se cadastrar previamente pelo WhatsApp (31) 3828-5637 (atendimento 24 horas). O evento tem a parceria da Fundação Hemominas, Faculdade de Medicina – Univaço, Polícia Militar e Samu.

A iniciativa tem o objetivo de reforçar os bancos de sangue do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM) e demais hospitais da região. Conforme explica a diretora do Departamento de Atenção Especializada (DAES), Mônica Lacerda Cevidanes, as contaminações pelo coronavírus e o aumento do número de pessoas gripadas durante o inverno são fatores que impossibilitam a doação, contribuindo para a baixa no estoque.

“Estamos vivendo uma realidade crítica nos hospitais com a falta de sangue na região. Sempre que recebemos demandas por bolsas de sangue, temos que ir até o Hemocentro de Governador Valadares. A manutenção dos estoques é essencial para atender os hospitais do Vale do Aço. Por isso, é fundamental que a população seja solidária nessa ação”, destaca Mônica.

A organização do evento estima agendar 100 doadores no mutirão, podendo estender esse número para até 130 pessoas, caso haja demanda.

CONDIÇÕES PARA DOAR

Para que a pessoa seja doadora é necessário estar em boas condições de saúde, ter idade entre 18 e 69 anos, peso mínimo de 51 kg e não ter consumido alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a coleta. Não é necessário fazer jejum. É recomendável dormir ao menos seis horas antes da doação. Após o almoço, o procedimento é permitido somente três horas após a refeição.

No dia do mutirão, o doador precisa levar um documento pessoal com foto, RG ou CNH. Jovens entre 16 e 17 anos também estão autorizados a doar, com a presença de um responsável legal, ambos portando documento com foto. Pessoas a partir de 60 anos só poderão doar sangue se já tiverem feito o procedimento anteriormente. Sendo assim, é necessário apresentar o comprovante de doação no dia da ação.

É importante lembrar ainda que grávidas e mulheres no puerpério, pessoas que apresentam febre, sintomas de gripe ou resfriado não podem doar, até que se recuperem. Em média, o procedimento dura uma hora. Para que se tenha ideia da importância do ato de solidariedade, o sangue colhido de um doador pode ser útil para até três pessoas.

Serviço:

Mutirão de Doação de Sangue

Data: 27 de agosto

Horário: 9h às 16h

Local: Campus da Univaço – rua João Patrício de Araújo, 179, bairro Veneza

Agendamento: (31) 3828-5637 (WhatsApp 24 horas)