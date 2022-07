O analista de sistemas da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), Robson Stokler, 36 anos, é hoje um adepto da atividade física regular e apaixonado por esportes. De segunda à sexta-feira, ele pratica crossfit e aos finais de semana e feriados corre entre 7 e 10 km. O analista é participante ativo do Programa +Atitude, coordenado pela Gerência de Atenção Primária da FSFX. O Programa promove ações de bem-estar, levando em consideração as necessidades particulares e coletivas dos colaboradores da instituição e promove a prevenção da saúde entre os participantes por meio do incentivo da prática da atividade física.

Atualmente, Robson está com o corpo em forma e a saúde perfeita. Mas nem sempre foi assim. Ele teve problemas com o peso durante muito tempo. As enxaquecas eram frequentes nessa época. Em 2017, quando sua esposa ficou grávida de gêmeos, ele passou a se preocupar mais com a saúde e encontrou na atividade física uma forte aliada.

“Eu virei a chave mesmo. Queria ter saúde para acompanhar o crescimento dos meus filhos e procurei uma atividade física que me desse prazer e proporcionasse mais qualidade de vida. Comprei uma bicicleta e perdi vários quilos, mas também ganhei outros. Foi então que descobri o crossfit e a corrida de rua”, lembra.