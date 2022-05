A psicóloga Ena Paula Brito, está disponibilizando um estímulo para melhoria da qualidade de vida, é o desafio “Vencendo a Ansiedade”. Um curso 100% online, em um grupo exclusivo. Não tem limite de horário, você pode acessar quando for melhor para você. O desafio terá início no dia 25 de maio, com duração de 21 dias.

O desafio “Vencendo a Ansiedade” é para pessoas que sofrem com os seguintes sintomas: pensamentos negativos, insônia, medos irreais, fadiga, palpitação, tensão muscular, boca seca, tonteiras, preocupação excessiva, angústia, apetite desregulado e falta de ar.

O curso é autoinstrucional e visa proporcionar aos participantes, desafios como, o de vencer a ansiedade, pânico, depressão, transtornos de alimentação e até uma certa preguiça de sair de casa para tudo. Com isso, busca-se alcançar a melhoria da qualidade da vida psicossocial.

Os interessados em participar do desafio devem, primeiramente, se cadastrar no link informado abaixo, para, em seguida, realizar a inscrição. Para quem já é cadastrado no sistema, basta entrar no portal com login e senha.

Serviço:

Desafio “Vencendo a Ansiedade”

Inscrições abertas

Link para inscrição: https://bit.ly/3kKIHmf

VAGAS LIMITADAS.

Para mais informações: Ena Paula Brito (31) 98514-9894