O tempo de resposta do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) precisa ser o mais ágil possível, a fim de que haja maior eficiência na tarefa de preservar vidas. A intercomunicação entre os profissionais e acesso à base central de dados, entre outros fatores, são fundamentais para garantir maior precisão aos trabalhos assistenciais.

Para aumentar a eficácia na logística dos atendimentos e qualificar o socorro prestado aos usuários, o Samu de Ipatinga passa a contar com um sistema de solução integrada de comunicação, incluindo softwares, equipamentos, materiais de instalação e acessórios, além de serviços de transporte de dados.

O novo sistema contratado pela Prefeitura de Ipatinga melhora o contato entre as equipes das ambulâncias e a Central de Regulação Médica, o que permite a troca de informações entre socorristas e médicos em tempo real.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o novo sistema informatizado inclui equipamentos atuais e um aplicativo para gerenciamento dos atendimentos, com o benefício do envio de vídeos em tempo real, possibilitando ao médico regulador plena convicção dos procedimentos a serem adotados.

“Com este sistema é possível também fazer o melhor gerenciamento de uso de insumos e de custos dos serviços. Em sua base de dados teremos como avaliar os tipos de atendimentos, quantidades de atendimentos e a necessidade de investimento em alguns casos que forem mais recorrentes”, sintetiza o secretário de Saúde de Ipatinga, Cléber de Faria.