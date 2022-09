Devido à baixa adesão, a Secretaria de Saúde de Santana do Paraíso, faz um apelo para quem ainda não se imunizou contra a Influenza (gripe). A vacinação é ofertada em todas as unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) do município, com exceção da UBS de Plantão, no centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 15h30.

“Durante a campanha, nós tivemos um resultado muito satisfatório. Nós imunizamos mais de 95% do público, que inclui gestantes puérperas, profissionais de saúde e professores, mas nossa luta continua. Nós devemos nos preocupar com a imunização porque a vacina protege contra o vírus da influenza e contra as complicações da doença, principalmente, as pneumonias bacterianas secundárias”, enfatizou a enfermeira referência técnica em imunização, Silvania Barbosa Ferreira Silveira.

A imunização contra a gripe é contraindicada apenas para crianças menores de seis meses e pessoas com história de reação à dose anterior da vacina. Ela pode ser aplicada com qualquer imunizante do calendário básico. As pessoas devem comparecer com o cartão do SUS e caderneta de vacinação. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.