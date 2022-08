A Prefeitura Municipal de Santana do Paraíso, por meio do Setor de Zoonoses, divulgou o cronograma da vacinação antirrábica no município. A campanha iniciou nesta semana na zona rural e vai até o dia 15 de setembro. O objetivo é atingir o máximo de cães e gatos possível, tendo como referência o quantitativo conquistado no ano passado, de 6.622 animais vacinados.

A médica veterinária, Alice Kelly Silva, enfatiza a importância da campanha, levando em consideração que foram registrados, recentemente, casos suspeitos em Belo Horizonte, a cerca, apenas, de 340 km do Vale do Aço. “Por ser uma doença de caráter zoonótico, a gente vai estar protegendo os animais do vírus e também o ser humano, porque é uma questão de saúde pública, de transmissão do animal para o homem”, explicou.

A vacinação é gratuita e será feita de casa em casa. Será deixado um bilhete de aviso aos proprietários que, por algum motivo, não estiverem em suas residências e/ou não puderam vacinar os animais. Eles poderão levá-los ao setor de Zoonoses (Rua Tiradentes, n°268, Centro), de 8h às 11h, ou entrar em contato e agendar uma nova visita. O telefone de contato é o (31) 3251-6759.

A prefeitura também fará o Dia D em quatros sábados em bairros estratégicos, entre 7h e 16h. Além disso, posteriormente, serão avaliados os locais em que a equipe precisará retornar. “É um método de resgate. Aquela casa e aquele bairro que a gente já passou, porém, a pessoa não estava, nós iremos novamente na residência”, disse a médica veterinária.

CRONOGRAMA:

01/08 a 13/08: Chácaras Paraíso e Horta Comunitária, Água Limpa, Rocinha, São José, Centro, Alto de Santana, Ipaba do Paraíso, Beira Linha, Brejão e Horto.

13/08 a 14/08: Pompel, Carvoeira e Caulim; Veraneio; Josefino Anício; Residencial Paraíso.

16/08 a 23/08: Village dos Lagos e Barra Grande, Chácaras do Vale, Garrafinha AABB, Limeira e Gran Royal, Cascalheiras, Bom Sucesso.

24/08 a 26/08: Parque Caravelas, Parque Veneza, Cidade Nova.

29/08 a 02/09: Jardim Vitoria e Residencial Bethânia.

DIA D

06/08: bairro Industrial

13/08: bairro Bom Pastor/Cidade Verde

20/08: bairro Águas Claras

27/08: bairro Cidade Nova