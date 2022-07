A Prefeitura Municipal de Santana do Paraíso realizou entre os dias 20 e 24 de junho o terceiro Levantamento Rápido de Índices para Aedes Aegypti (LIRAa) de 2022. No mês de junho, o Índice Predial, que representa o número de imóveis em que foram encontrados focos do mosquito, ficou em 1,9%, e o Índice Breteau, que é o número de recipientes com focos, ficou 2,2%. O resultado coloca o município em médio risco de infestação e ficou abaixo do registrado em abril (2,3% e 3,2%, respectivamente).

A cidade possui quatro extratos. Extrato um: Centro, São José, Veraneio, Josefino, São Francisco, Residencial Paraíso, que ficaram com índice de 2,2%. Extrato dois: Industrial. AABB, Residencial Bethânia, com índice de 1,7%. Extrato três: Águas claras, Bom Pastor, Cidade Verde, Jardim Vitória, Parque Caravelas, com 1,6%. Extrato quatro: Cidade Nova, Parque Veneza, Chácaras do Vale, com 2%.

Ainda de acordo com o LIRAa, a maioria dos depósitos encontrados foi do tipo B, que estão dentro das casas dos moradores, tais como: água de galinha e cachorro, vasinhos de plantas, pingadeiras, baldes com água, brinquedo no quintal, calhas, recipientes de desgelo, latas, casca de ovo, tampinhas de garrafa, sacolas, etc. O ovo do mosquito sobrevive por um ano em recipiente seco. Uma única fêmea produz de 60 a 120 ovos em cada ciclo reprodutivo e pode ter mais de três ciclos durante sua vida. Por isso, a eliminação de criadouros deve ser realizada pelo menos uma vez por semana.

A administração municipal pede colaboração aos moradores em receber os agentes de Endemias, que passam a cada 60 dias nas casas, e tirar 10 minutos por dia para averiguar os quintais. “Não adianta os agentes passarem e fazerem seus trabalhos de remoção e orientar a população se o morador não fizer seu trabalho que é cuidar de seu quintal. Estamos num período seco, sem chuvas, mesmo assim continuamos encontrando focos e a maioria está nos quintais”, afirmou a supervisora geral de Endemias, Maria Aparecida de Sousa Rocha.

Foi realizado também o Levantamento de Índice do Aedes Aegypti (LIAa), que é feito em bairros com características rurais e distantes, tais como: bairro Ipaba do Paraíso que ficou em 0,8%, bairro Chácaras Paraíso que ficou em 2,22%, e Distrito Industrial, com 2,7%. Apenas a localidade de Bom Sucesso não apresentou positividade para o Aedes Aegypt.