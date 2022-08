Com o objetivo de qualificar os profissionais da Atenção Básica, foram disponibilizadas 10 mil vagas para o curso Propedêutica Cardiovascular, voltado ao cuidado e prevenção das doenças cardiovasculares. A capacitação, disponível na plataforma Universidade Aberta do SUS, acontece na modalidade Educação a Distância, com carga horária de 60 horas-aula. As inscrições seguem até 28 de novembro. A data limite para conclusão do curso é 20 de dezembro.

O CURSO É DIVIDIDO EM QUATRO MÓDULOS:

Unidade 1: Hipertensão arterial sistêmica

História clínica voltada para doenças cardiovasculares; aferição da pressão arterial sistêmica; rotina de exame cardiovascular; metas terapêuticas para tratamento da hipertensão arterial sistêmica; avaliação do risco cardiovascular; interpretação do eletrocardiograma; ecocardiograma; fundoscopia; modificações do estilo de vida; reavaliação do risco cardiovascular; e tratamento medicamentoso da hipertensão arterial sistêmica (HAS).

Unidade 2: Síncope

Importância do exame físico; principais causas de síncope; palpitações: definição, causas, avaliação clínica e diagnóstico.

Unidade 3: Dor precordial

Avaliação da dor torácica; síndrome coronariana aguda; angina estável; refluxo gastroesofágico; estenose aórtica; causas de dor torácica; dor torácica: estratificação de risco.

Unidade 4: Insuficiência cardíaca

Exames complementares; conduta final e considerações sobre o tratamento da insuficiência cardíaca.

Com informações do Ministério da Saúde.