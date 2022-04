Com o objetivo de vacinar indiscriminadamente crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade, mesmo aquelas que já tenham sido imunizadas contra a doença, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) convoca para a 8ª Campanha Nacional de Seguimento contra o Sarampo, que acontece entre os dias 4 de abril a 3 de junho. Os trabalhadores da saúde também estão no grupo prioritário para receber as doses. O dia D de mobilização será em 30 de abril. A vacina é gratuita e está disponível nas Unidades Básicas de Saúde em todo o estado.

O sarampo é uma doença infecciosa, aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbito, particularmente em crianças menores de um ano de idade. Porém, é prevenível por meio da administração da vacina tríplice viral.

A estratégia foi incorporada com o propósito de controlar surtos da doença, reduzir internações, complicações e óbitos. O esquema vacinal prevê duas doses e protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Em 2021, a cobertura vacinal da primeira dose (D1) foi de 79,82% das crianças com 12 meses de idade, e da segunda (D2) foi de 64,53% das crianças com 15 meses de idade.

Segundo a coordenadora Estadual do Programa de Imunizações, Josianne Gusmão, “a vacinação contra o sarampo é importante, pois permite interromper a circulação ativa do vírus no país, minimizar a carga da doença e proteger a população, além de reduzir sobrecarga sobre os serviços de saúde em decorrência de mais esse agravo”.

Ainda de acordo com a coordenadora, a mobilização vai ocorrer de forma simultânea com a campanha de vacinação contra a Influenza. “A vacina tríplice viral pode ser administrada simultaneamente com a vacina influenza a partir dos seis meses de idade”, complementa.

DADOS DA DOENÇA

Segundo o Boletim Epidemiológico nº 53 do Ministério da Saúde, em 2021 foram confirmados 668 casos da doença no país. Em Minas Gerais, foram confirmados 160 casos em 2019 e 24 em 2020. De 2021 até o momento não foram notificados casos da doença no estado.

Cronograma da campanha contra o sarampo:

– Etapa única – de 4 de abril a 3 de junho;

– Crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade;

– Trabalhadores da saúde.