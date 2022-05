Em comemoração à Semana da Enfermagem, a Prefeitura de Ipatinga, por meio do Departamento de Atenção Básica (DAB), está realizando uma série de atividades para homenagear esses profissionais por sua dedicação e contribuição à melhoria da saúde pública no município.

Como parte das homenagens, foi lançado nesta terça-feira (10), no auditório do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM), o concurso “Experiências Inovadoras”, destinado aos enfermeiros que atuam na Atenção Básica de Ipatinga.

O objetivo é incentivar a disseminação de práticas inovadoras na gestão de cuidados da Estratégia Saúde da Família (ESF) e Saúde na Hora (SH). Por ocasião do Dia Nacional do Enfermeiro, que é celebrado em 12 de maio, a premiação será concedida ao enfermeiro que sugerir o melhor projeto.

As três melhores ideias serão premiadas. Para conhecer o regulamento e participar, basta acessar o site da Prefeitura de Ipatinga, no endereço eletrônico www.ipatinga.mg.gov.br/principal. Ali é feito o cadastramento do projeto. Abertas nesta terça-feira (10), as inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de maio. A banca avaliadora terá 15 dias para examinar as propostas e apresentar os resultados.

A diretora do Departamento de Atenção Básica, Elaine Vasconcelos, explica que a premiação é uma maneira de valorizar os enfermeiros que se dedicam a repensar as atividades cotidianas, seja por meio de pequenas ou grandes inovações. “Queremos colocar em prática as ideias inovadoras que possam produzir resultados positivos no dia a dia de trabalho dos servidores e significar melhorias na qualidade do atendimento à população”, informou.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2022

10 e 11/05/2022 – Treinamento em Suporte Básico de Vida

Público-alvo – Enfermeiros da Atenção Básica e SAMU

Horário: 13h às 17h

Local: Auditório HMEM

13h – Requalificação em Treinamento em Suporte Básico de Vida (SBV) no adulto, criança e lactente – Equipe SAMU Ipatinga/NEP.

15h20 – Lançamento do Projeto Inovações em Atenção Básica à Saúde

16h – Obstrução de vias aéreas por corpo estranho – Equipe SAMU Ipatinga/NEP.

19/05/2022

17h às 20h – Palestra em comemoração ao Dia do Técnico de Enfermagem

Público-alvo – Técnicos de Enfermagem da Atenção Básica

Local: Auditório HMEM

Palestrante: Marcus Luiz Santana Moraes, Mestre em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e coaching em desenvolvimento de líderes, gerentes e demais profissionais.