A Secretaria Municipal de Saúde de Ipatinga, continua intensificando as ações de combate à dengue. O calor e as chuvas persistentes são elementos propícios para a procriação do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da doença.

Desde o fim de janeiro, quando foi divulgado o primeiro LIRAa – levantamento para identificar o índice de infestação predial do Aedes aegypti -, Ipatinga disparou o alerta e iniciou atividades intensas de combate às arboviroses. O Departamento de Vigilância em Saúde (DEVS) reforçou ações nos bairros, diante de situações mais preocupantes verificadas.

No último fim de semana, Agentes de Combate a Endemias (ACE’s) da Prefeitura de Ipatinga utilizaram o equipamento para aplicação de produto químico nos bueiros, galerias, lotes vagos, construções abandonadas e margens de ribeirinha do bairro Bom Jardim. A atividade já aconteceu também nos bairros Vila Celeste, Bom Retiro, Horto, Bela Vista e Imbaúbas.

O secretário de Saúde de Ipatinga, Cléber de Faria, explica que o município está trabalhando para colocar em prática um novo plano de ação, que tem como prioridade a conscientização da população sobre a necessidade de medidas preventivas no combate ao mosquito. Contudo, continuam ocorrendo as visitas dos agentes, realizando orientação e eliminação de locais com potencial para criadouros.

“O combate ao Aedes aegypti é realizado o ano todo, sem interrupção. O principal objetivo é a eliminação dos criadouros, além da conscientização da comunidade na luta contra o mosquito”, pontua o secretário.

Recomendações práticas:

– Tampe os tonéis e caixa d’água;

– Mantenha as calhas sempre limpas;

– Deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo;

– Mantenha lixeiras bem tampadas;

– Deixe ralos limpos e com aplicação de tela;

– Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia;

– Limpe com escova ou bucha os potes de água para animais;

– Evite deixar água acumulada na área de serviço ou quintal.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas, dúvidas esclarecidas ou denúncias dirigidas ao Centro de Controle de Zoonoses de Ipatinga, pelos telefones (31) 3829-8383 e 3829-8313.