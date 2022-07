A Secretaria de Governança da Saúde de Coronel Fabriciano, promove entre os dias 1º a 7 de agosto, a Semana da Amamentação em comemoração ao Agosto Dourado – campanha de incentivo ao aleitamento materno. Na quarta-feira, 3 de agosto, será realizado um Dia D com ações diversas sobre o tema.

As unidades de saúde foram decoradas com laços dourados, cartazes, enfeites e objetos que lembram o tema da campanha. As mamães e futuras mamães que se interessarem poderão participar de palestras com nutricionistas e enfermeiras da Secretaria de Governança da Saúde sobre a importância do leite materno nos primeiros anos de vida da criança.

Alguns profissionais da secretaria foram capacitados por um programa federal chamado EAAB – Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil: formação de tutores. A formação traz novas recomendações baseadas no Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de dois anos.

ALEITAMENTO É VIDA

O aleitamento materno é o melhor alimento que os recém-nascidos podem receber até os dois anos de vida. Nos primeiros seis meses é recomendável, inclusive, que o leite da mãe seja o único alimento.

O leite da mamãe tem tudo que o bebê precisa, inclusive água e é capaz de reduzir em 13% a mortalidade por causas evitáveis em crianças de até cinco anos. O leite também protege a criança de doenças como diarreia, infecções respiratórias e alergias. Pode reduzir o risco de hipertensão arterial, colesterol alto, diabetes e obesidade.

APOIO ÀS MÃES

Em Coronel Fabriciano, puérperas e futuras mamães recebem todo o apoio da Secretaria de Governança da Saúde durante e após a gestação. A secretaria disponibiliza um pré-natal completo com ao menos três exames de ultrassom e acompanhamento constante nos nove meses de gestação com médicos, enfermeiros e nutricionistas.

As grávidas recebem orientações sobre atividade física e hábitos saudáveis durante a gravidez e podem participar do projeto hidroginástica do Mexa-se.

O secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau, diz que o município está empenhando em melhorar e ampliar o atendimento às gestantes e às crianças. “Investimos nas consultas de pré-natal, acompanhamento odontológico, testes rápidos e puericultura. Agora estamos qualificando nossas equipes e orientando sobre a amamentação. A qualidade de vida das mamães e das crianças é o que importa”, finaliza.