Uma investigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) constatou a contaminação dos petiscos da Bassar com etilenoglicol, substância extremamente tóxica associada a mais de 40 mortes de cães. A análise identificou, porém, a possibilidade de distribuição do ingrediente contaminado também ter ido para fábricas de alimentos para humanos.

Considerando que o propilenoglicol (composto orgânico da mesma família do etilenoglicol, mas não tóxico) é um aditivo alimentar permitido para alimentos de consumo humano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu publicar uma medida preventiva.

Divulgada nessa segunda-feira (12), a resolução proíbe a comercialização, distribuição, manipulação e uso de dois lotes do ingrediente propilenoglicol da marca Tecno Clean Industrial Ltda, já que a avaliação do Mapa concluiu que os lotes AD5035C22 e AD4055C21 estão contaminados por etilenoglicol.

ORIENTAÇÃO

Segundo orientação da reguladora, empresas que tenham adquirido os lotes de propilenoglicol da empresa Tecnoclean (AD5035C22 e AD4055C21) não devem utilizá-los em nenhuma hipótese, nem comercializar, devendo entrar em contato com a empresa para devolução.

Caso o uso tenha acontecido, ações com os produtos produzidos devem ser realizadas imediatamente, incluindo investigações e todos os outros protocolos necessários para evitar o consumo do produto.

RELEMBRE O CASO

No último mês, diversos donos de cachorros e grupos ativistas começaram a alertar para mortes e mal-estar de alguns animais após comerem petiscos da marca Bassar. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, mais de 54 animais morreram em 11 estados e no Distrito Federal depois da ingestão. Contaminados com etilenoglicol, laudos apontaram que os cachorros morreram devido a uma insuficiência renal e hepática.

Com informações do Olhar Digital