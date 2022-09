Os técnicos da Vigilância Sanitária (Visa) de Timóteo participaram da capacitação sobre “Processo Administrativo Sanitário” nos dias 13, 14 e 15 de setembro, promovida pela Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano. Voltado para os profissionais dos municípios da região, o evento teve como objetivo aprimorar a qualidade do serviço técnico realizado pelas equipes das secretarias municipais de saúde.

O treinamento atendeu nove técnicos da Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida de Timóteo, que foram atualizados sobre as legislações federal, estadual e municipal e boas práticas de procedimentos de saúde. A participação no evento está inserida no trabalho de Educação Continuada em Saúde realizado pela Secretaria de Saúde de Timóteo.

“É essencial que as condições sanitárias dos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, bem como aqueles que produzem, embalam, transportam e ou comercializam produtos sujeitos ao controle sanitário estejam adequados conforme legislações vigentes”, expõem a gerente da Vigilância em Saúde de Timóteo, Ana Amélia Camilo Soares. Ela enfatiza que também é importante que os proprietários desses locais bem como os profissionais que exercem as atividades que direta ou indiretamente impactam a saúde da população tenham conhecimentos das boas práticas dos procedimentos de saúde.

EDUCAÇÃO X PROCESSO

Infelizmente, alguns percalços que possam comprometer a saúde da população são encontrados nas atividades de rotina da Vigilância Sanitária. Muitas vezes, as irregularidades são sanadas pela simples educação em saúde, pelo monitoramento das práticas e das condições higiênico-sanitárias. Entretanto, em algumas situações, mesmo que realizadas ações de educação sanitária, alguns estabelecimentos não se adequam ao ideal, sendo insuficientes as condições de limpeza e higienização dos ambientes, conservação dos alimentos, entre outras irregularidades gerais sobre o funcionamento das respectivas atividades.

“Quando existe esse contexto, é necessária a abertura do Processo Administrativo Sanitário. E em virtude dessa demanda, os técnicos da Vigilância Sanitária de Timóteo, assim como das Visa’s dos municípios que compõem a Regional de Saúde de Coronel Fabriciano, foram treinados para o aprimoramento do trabalho técnico”, explicou a gerente.

As atividades foram encerradas com a apresentação em grupo que confeccionaram um processo administrativo ilustrativo com base em um estudo de caso fictício. Segundo Ana Amélia Soares, que também é servidora concursada no setor de Vigilância Sanitária, essa era uma demanda almejada pelos profissionais da área há bastante tempo e que veio para qualificar ainda mais o serviço realizado pelos profissionais que executam um trabalho em prol da prevenção e promoção da saúde a fim de minimizar os riscos à saúde da população.