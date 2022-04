A Secretaria Municipal de Saúde e Qualidade de Vida de Timóteo chamou a atenção da comunidade para a doença de Parkinson por meio de uma transmissão ao vivo pela internet realizada nessa segunda-feira (11). A entrevista contou com as presenças do presidente do Gruparkinson, Gervásio Pierre Araújo Fraga, do vice Rogério Vilaça e do fisioterapeuta Diego Santos Oliveira que atua no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) da rede municipal de Saúde.

A Doença de Parkinson é caracterizada por tremor de repouso, tremor nas extremidades, instabilidade postural, rigidez nas articulações e lentidão de movimentos. Existem outros sintomas não motores como diminuição do olfato, boca seca, desequilíbrio emocional, distúrbios do sono, alteração do ritmo intestinal.

Segundo Gervásio Fraga, “é a morte acelerada dos neurônios no cérebro, ligado ao sistema nervoso central”. “A dificuldade de diagnóstico leva a uma detecção tardia da doença. Quando ela chega a manifestar já ocorreu uma perda de 80% dos neurônios. Não existem exames específicos para detecção da doença. É necessário o acompanhamento do paciente por uma equipe multidisciplinar como fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, neurologista, nutricionista, fonoaudiólogo”, explicou o presidente do Gruparkinson. Ele contou que convive com a doença há 28 anos.

De acordo com Diego Oliveira, a fisioterapia trabalha com a funcionalidade do paciente para tentar facilitar as atividades diárias. “A fisioterapia vem dar suporte para retardar a perda das habilidades motoras. Existe o congelamento (freezing) caracterizado pela dificuldade de reiniciar os movimentos; a lentidão motora (bradicinesia); redução da quantidade de movimentos (acinesia) e a partir destas disfunções que o fisioterapeuta identifica, nós vamos trabalhar para desenvolver a estabilidade postural e ajudar nas funções do dia a dia”, explicou o profissional do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD).

O vice-presidente do Gruparkinson, Rogério Vilaça, falou sobre o acolhimento que recebeu da entidade. “O apoio foi fundamental para iniciar as atividades como Pilates e o atendimento com a fonoaudióloga. Descobri o Parkinson, mas o Parkinson não me tem. A troca de experiência com outras pessoas com a mesma doença é fundamental para a aceitação”, afirmou Vilaça.

O Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, lembrada neste 11 de Abril, foi estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1998 para esclarecer sobre a doença e as possibilidades de tratamento. A cura ainda não foi alcançada, mas estudos experimentais oferecem outras alternativas de tratamento.

O Instituto Parkinsoniano e de Doenças Neurológicas Degenerativas do Estado de Minas Gerais (Gruparkinson), o primeiro do Estado a desenvolver ações em favor dos pacientes diagnosticados com a doença, fica situado à rua Maria Rodrigues Carvalho, nº 727, bairro Novo Horizonte, atendimento de 07 às 12 horas, contatos pelo telefone (31)3848-3931. A entidade realiza por mês, em média, 150 atendimentos com especialista em neurologia para o município.

O Gruparkinson mantém parceria com a Prefeitura de Timóteo, a qual repassa verba para manutenção das atividades. São 48 alunos de Pilates e 40 parkinsonianos cadastrados.