Celebrado como o Mês da Mulher, março também é referendado como período de reforço à conscientização e combate ao câncer de colo do útero. A Prefeitura de Timóteo aderiu à campanha nacional “Março Lilás”, importante movimento de conscientização do publico feminino sobre os cuidados com a saúde, de forma a possibilitar o diagnóstico e tratamento precoce do câncer do colo do útero.

Com o tema “Mulher, Luta, Consciência, Transformação, Vida!”, a campanha iniciou no dia 03 de março com a abertura do agendamento especial para coleta de exame papanicolau para mulheres de 25 a 64 anos. O público alvo deve procurar as unidades básicas de saúde de segunda a sexta-feira, de 7h às 17h para agendar o exame preventivo.

Os exames referentes à campanha serão realizados nas próprias UBS no dia 16 de março, no horário de 17h às 20h, e, no 19 de março (sábado), de 8h às 12h. As datas e horários favorecem o atendimento inclusive das mulheres trabalhadoras que não têm disponibilidade de frequentarem às UBS no expediente normal.

Importante salientar que serão mantidos os atendimentos dos serviços voltados para a Saúde da Mulher, com agendamento de preventivos de acordo com o cronograma de cada unidade. Além da realização do exame papanicolau, a campanha também promoverá ações de conscientização sobre a doença ao longo do mês. As usuárias receberão orientações sobre a prevenção do câncer do colo do útero e os serviços de saúde da mulher disponibilizados pela rede municipal de saúde.

CÂNCER DE COLO DO ÚTERO

Conhecido também como câncer Cervical, é causado pela infecção persistente por alguns tipos de Paplomavírus Humano – HPV. A infecção genital por esse vírus é muito frequente e não causa doença na maioria das vezes. Em alguns casos, ocorrem alterações celulares que podem evoluir para o câncer. Recomenda-se a realização anual do exame preventivo para o diagnóstico precoce e, consequentemente, obtenção de resultados mais satisfatórios com o tratamento.