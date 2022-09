A Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida de Timóteo, realizará quatro dias D de campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos na área urbana. O calendário distribui os dias e bairros de forma a favorecer a execução do planejamento e logística da campanha. Acontecerá aos sábados do mês de setembro, no horário de 9h às 16h e as datas com os respectivos postos estão disponíveis no site www.timoteo.mg.gov.br e nas mídias sociais da Prefeitura de Timóteo.

O formato de realização da campanha passou por análise e percebeu-se a necessidade de implementar nova estratégia. “A mudança no formato da campanha é uma estratégia que busca ampliar a cobertura vacinal. A realização das ações nos quatro aos sábados facilitará o acesso da população, principalmente das pessoas que trabalham durante a semana e ainda, permitiu a abertura de 5 novos postos, ampliando a oferta e oportunidade dos cães e gatos serem imunizados.”, argumenta a gerente de Vigilância em Saúde, Ana Amélia Camilo Soares. A previsão é de vacinar 9600 animais entre cães e gatos.

A campanha iniciará no próximo sábado, dia 03, nos seguintes postos de vacinação:

Distrito de Cachoeira do Vale: Salão Comunitário Bairro dos Vieiras, UBS Rosa Basílio, E.M. João Bolinha e E.E. João Cotta; Bairro Vila dos Técnicos: Praça; Bairro Novo Horizonte: IMETT; Bairrro Quitandinha: E.E. Ana Letro Staacks; Bairro Funcionários: Centro Odontológico; Bairro João XXIII: UBS; Bairro Timirim: Biblioteca Pública e Bairro Olaria: Praça.

Todos os cães e gatos a partir de três meses devem receber a vacina antirrábica. Àqueles que forem vacinados pela primeira vez, deverão receber a segunda dose a partir de 30 dias. Neste caso, a aplicação da dose de reforço deverá ser agendada pelo telefone 3847-7612.

Os tutores devem levar os animais com coleiras e guias ou em caixas de transporte apropriadas.