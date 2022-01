Nos primeiros dias de atendimento do Centro de Referência de Sintomáticos Respiratórios, que está funcionando na UBS Cornélia de Assis Ferreira, localizado no bairro Centro Sul (andar térreo) foram realizados 100 atendimentos e 74 testes, dos quais 18 deram positivos.

Desde quarta-feira (12), a unidade localizada na Praça 29 de Abril passou a atender exclusivamente moradores com sintomas gripais leves. Os demais atendimentos dessa regional foram transferidos para a UBS Maria Raimunda Perdigão, no Bairro Ana Rita.

A centralização dos atendimentos aos moradores com sintomas gripais leves foi definida pela Secretaria Municipal de Saúde e Qualidade de Vida e ocorreu por causa do significativo aumento do número de casos de gripe influenza associada a Covid-19 nos últimos dias.

No local foi instalada uma tenda para abrigar os moradores enquanto eles aguardam o atendimento. As normas sanitárias, bem como o distanciamento estão sendo respeitados. De acordo com a Secretaria de Saúde, a estrutura e o novo fluxo de pacientes vai permanecer no local enquanto durar o surto de gripe no município.

Enquanto isso continua valendo as orientações para o uso de máscara cobrindo o nariz e a boca, distanciamento social, evitar aglomeração e lavar as mãos com água e sabão ou com álcool 70%.