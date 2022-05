A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), entidade beneficente de assistência social, vai inaugurar, em breve, o Centro Avançado em Saúde, primeira Unidade de Hemodiálise da cidade de Timóteo. O foco será o atendimento humanizado, já consolidado nas unidades da FSFX. Para atender os pacientes renais crônicos, foram investidos cerca de R$ 10 milhões em infraestrutura, maquinário, tecnologia de ponta e pessoal. O prédio, de 1450 m², está localizado no bairro Timirim (em frente ao Hospital e Maternidade Vital Brazil – HMVB) e atenderá, também à microrregião de Coronel Fabriciano.

“Estamos felizes em trazer para a população esse tipo de atendimento de alta complexidade. O investimento faz parte do nosso compromisso social em ofertar atendimento humanizado e serviços de saúde de excelência em todas as regiões onde atuamos”, comemora Salvador Prado Júnior, presidente da Fundação São Francisco Xavier.

INFRAESTRUTURA

A Unidade de Hemodiálise tem previsão de inauguração nos próximos dois meses. A estrutura conta com 35 cadeiras de diálise e tem capacidade para atender até 205 pacientes. Uma equipe multidisciplinar, formada por cerca de 60 profissionais diretos e indiretos, está em processo de contratação para o atendimento à população, entre eles médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social, nutricionistas, psicólogos, auxiliar administrativo, auxiliar de higienização e equipe de segurança.

Essa nova Unidade de Hemodiálise traz um novo momento da saúde para o Vale do Aço. “Estamos fazendo parte dessa história e isso nos orgulha muito. Agora os pacientes da região terão acesso a um tratamento, tão delicado e complexo, na sua cidade, sem precisar se deslocar três vezes por semana para outro município. O paciente ganha em segurança, conforto e qualidade de vida”, pondera Salvador.

HABILITAÇÃO

No dia 25 de abril, a Portaria de nº 935, do Ministério da Saúde, habilitou o Centro Avançado em Saúde como Unidade de Atenção Especializada em Doença Renal Crônica (DRC), que contempla serviços de atendimentos de hemodiálise, diálise peritoneal e nos estágios 4 e 5 (pré-dialítico).

Alessandra de Sousa Andrade Martins, Coordenadora de Assistência do Hospital e Maternidade Vital Brazil, explica que, para conseguir essa habilitação, a unidade passou por vistorias onde foram verificadas as condições de infraestrutura, tratamento da água e composição da equipe de atendimento. “Atendemos todas as resoluções do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Com a autorização de funcionamento, estamos aptos a atender com eficiência aos pacientes renais crônicos que necessitam de hemodiálise”, completa.