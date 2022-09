A Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida de Timóteo realizará a ação “Vacinação Noturna” contra Poliomielite, Covid-19 e para Multivacinação no Centro de Saúde João Otávio, Bairro Olaria, na próxima quinta-feira (29). Coordenada pela Vigilância em Saúde/Vigilância Epidemiológica, a atividade integra as estratégias de facilitar o acesso da população às vacinas e de ampliação da cobertura vacinal.

A vacinação em horário estendido ocorrerá de 17h às 21h, atendendo os seguintes públicos: Vacina Poliomielite Oral e Multivacinação, para crianças e adolescentes até 15 anos; Vacina Contra Covid, para crianças a partir de 3 anos, adolescentes e adultos de acordo com a situação vacinal. É necessário levar o cartão de vacinas e documento com CPF. No caso de puérperas, deve apresentar certidão de nascimento do bebê.

IMPORTÂNCIA

A Vigilância em Saúde/Vigilância Epidemiológica alerta para o fato da redução dos índices de cobertura vacinal da população infantil nos últimos anos no país, o que pode acarretar a volta da proliferação de doenças graves, como a poliomielite. O setor reafirma que a vacinação é uma forma eficaz de proteção da saúde da população, que contribui para reduzir a circulação de doenças.

E tem como função estimular o corpo a produzir respostas imunológicas contra determinadas doenças, de forma a impedir a infecção ou atenuar sua gravidade. À medida que as pessoas se imunizam há redução dos números de casos de doenças infecciosas, pois a transmissão é diminuída; redução das hospitalizações; e redução da mortandade (óbitos).

CAMPANHA

A Campanha de Multivacinação e contra Paralisia Infantil foi prorrogada pelo Ministério da Saúde até a próxima sexta-feira, 30. Em Timóteo, a Secretaria de Saúde disponibiliza a imunização em dez Unidades Básicas de Saúde. As salas de vacina das UBS do Ana Rita, Cachoeira do Vale, Timotinho, Ana Moura e Novo Tempo funcionam de 7h30 às 11h e de 13h às 16h; das UBS do Alegre, Macuco e Limoeiro funcionam de 7h30 às 12h; das UBS do Primavera e João XXIII no horário de 7h30 às 16h. Os pais ou responsáveis podem levar crianças e adolescentes de até 15 anos para a atualização da situação vacinal. A vacinação contra a poliomielite, que é feita via oral, é destinada para crianças de 1 a 4 anos.

COVID

A vacinação contra Covid-19 para crianças de 3 a 11 anos está sendo realizada exclusivamente às sextas-feiras nas UBS.