O prefeito de Timóteo Douglas Willkys e o secretário municipal de Saúde e Qualidade de Vida, Eduardo Morais, confirmaram nesta terça-feira (15), duas importantes conquistas para a área da saúde: a implantação de 10 leitos de UTI Pediátrica e 10 poltronas de hemodiálise, ambos assegurados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), garantidos pela gestão plena da Saúde em Timóteo.

Os leitos de UTI Pediátrica vão funcionar no Hospital e Maternidade Vital Brazil e o serviço de hemodiálise no Centro Avançado de Saúde de Timóteo, no Bairro Timirim.

As informações foram repassadas pelos gestores municipais momentos antes da visita oficial do secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti, em Timóteo.

A estadia serviu para o secretário observar “in loco” o andamento da construção da UBS do bairro Limoeiro que, depois de pronta, vai atender a uma população estimada em 10 mil habitantes da Regional Leste da cidade. A comitiva também esteve no futuro Centro de Hemodiálise e no Hospital Vital Brazil onde o secretário conheceu as instalações da UTI Pediátrica e do novo tomógrafo que já se encontra em pleno funcionamento.

De acordo com Douglas Willkys, a vinda de Fábio Baccheretti em Timóteo foi importante para que ele pudesse conferir como os investimentos reivindicados pelo município junto ao Estado estão sendo eficientemente aplicados.

No caso do centro de hemodiálise os recursos serão encaminhados através de credenciamento da Fundação São Francisco Xavier junto ao Ministério da Saúde, sendo realizado diretamente pelo Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde que, após efetiva gestão e fiscalização da oferta dos serviços, repassará ao prestador de serviço.

Já a UTI Pediátrica é um antigo sonho da atual gestão do município que teve que ser adiado e provisoriamente transformado em UTI Adulta para receber os pacientes de Covid-19. “Ambos os equipamentos, tanto a UTI Pediátrica quanto o Centro de Hemodiálise, serão fundamentais para saúde de Timóteo e da região. Sem dúvida são conquistas que irão beneficiar a população regional”, citou o prefeito Douglas Willkys.

“Essa visita institucional do secretário de Estado é muito importante do ponto de vista assistencial, haja vista que é uma demanda de todo o território (do Vale do Aço). A parceria do Município com o Estado, em especial com o secretário Fábio Baccheretti, tem surtido resultados positivos que vão proporcionar um grande avanço na saúde de toda a região”. Foi dessa forma que o secretário municipal de Saúde e Qualidade de Vida de Timóteo, Eduardo Morais, se referiu à presença dos representantes da saúde estadual nesta terça-feira em Timóteo.

Fábio Baccheretti, por sua vez, destacou durante a sua visita às obras da UBS do Limoeiro que a preocupação primeira do governo estadual é terminar as obras paradas em toda Minas Gerais. “É um prazer estar aqui em Timóteo acompanhando de perto a evolução das obras e serviços desenvolvidos no município. Aliás, esses dois dias aqui na região pude verificar que a estrutura da saúde está cada vez melhor. Sem dúvida quem tem a ganhar com esses investimentos é a população do Vale do Aço”, finalizou o secretário de Estado de Saúde.