A comunidade da Regional Sul participou das atividades em comemoração a um ano de entrega do prédio da sede da Unidade Básica de Saúde Maria Raimunda Perdigão, localizada no bairro Ana Rita. Durante esse período, a unidade prestou cerca de 70 mil atendimentos, entre consultas, vacinação, assistência odontológica e de enfermagem. O evento festivo contou com a presença do prefeito de Timóteo Douglas Willkys, presidente da Câmara Municipal, Luiz Perdigão, secretário de Saúde e Qualidade de Vida, Eduardo Morais, presidente do Conselho de Saúde, Maria Petronilha Quintão, e vereador Raimundo Nonato. Além de uma confraternização, o evento contou com uma atividade de ginástica laboral.

“A construção dessa unidade ficou paralisada por mais de 7 anos e retomada através da união de esforços de nossa administração com o governo do Estado, vereadores e lideranças comunitárias. Após um ano da entrega da UBS Ana Rita, podemos verificar a importância desse equipamento não só em termos quantitativos, mas sobretudo na qualidade e humanização dos serviços prestados à nossa comunidade”, afirmou o prefeito, citando que foi assertiva a escolha do nome da unidade, pois Maria Raimunda sempre atendeu com amor e dedicação as pessoas que buscavam amparo para as questões de saúde e sociais que afetavam os moradores da regional.

Emocionado, o presidente da Câmara Municipal, lembrou o legado deixado por sua mãe, Maria Raimunda, e parabenizou a equipe de trabalho da unidade pela qualidade do atendimento prestado à população. O secretário de Saúde também ressaltou o planejamento estratégico do governo de Douglas Willkys que priorizou o andamento das obras paralisadas no município e que trouxe ganhos efetivos para a área de saúde com a entrega da Unidade de Pronto Atendimento Geraldo dos Reis Ribeiro, UBS Ana Rita e a retomada da construção da sede da UBS do Limoeiro.

A UBS Maria Raimunda Perdigão possui uma equipe de 38 profissionais, que prestam assistência na área de saúde para cerca de dez mil moradores da Regional Sul. A unidade oferece atendimentos com médico generalista, pediatra, psicólogo infantil e odontológico; sala de vacinas e mantém os programas pré-natal, puericultura, hiperdia, e de Estratégia de Saúde da Família, que inclui os agentes comunitários de saúde. “Oferecemos os serviços de atenção primária à saúde, mas, sobretudo, nossa equipe trabalha com disposição e empatia para atender nossos usuários. Cada integrante trabalha com a intenção de escrever uma história de doação, de amor ao próximo e de profissionalismo”, discorreu a coordenadora das UBS do Ana Rita e da Sede, Cristiane Lourdes Santos, parabenizando os servidores.