O Centro de Atendimento Psicológico (CAP) do Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste), recebe inscrições de novos pacientes para atendimento psicológico especializado, oferecidos à comunidade. O acolhimento é feito por estudantes do último ano da graduação de Psicologia, de forma presencial ou remota, sob supervisão de professores.

Entre os serviços prestados, estão: orientação profissional; plantão psicológico; orientação à queixa escolar na infância e na adolescência; psicoterapia com crianças; psicoterapia com adolescentes e adultos; psicoterapia de idosos. Os atendimentos ocorrem de segunda a quinta, das 14h às 22h e na sexta-feira das 13h às 21h, no campus Coronel Fabriciano (Bloco B), e podem ser agendados por meio do preenchimento de formulário eletrônico ou pelo telefone (31) 3846-5588.

“O CAP permite o desenvolvimento de atividades e procedimentos que possibilitam o ensino, a extensão e a pesquisa, contribuindo para a formação do estudante de Psicologia, ao mesmo tempo em que contribui para o enfrentamento de uma problemática vivenciada pelas pessoas: os cuidados com a saúde mental e emocional”, afirma o coordenador do curso de Psicologia, Dr. Eustáquio de Souza.

SAÚDE MENTAL NA PANDEMIA

A pandemia da Covid-19 causou vários impactos na sociedade e, na saúde mental, não foi diferente. Estudo feito pelo Instituto FSB Pesquisa para avaliar a saúde emocional da população no Brasil apontou que seis em cada dez brasileiros que fazem terapia, começaram o tratamento após o início da pandemia.

Os dados também mostraram que 53% dos brasileiros relataram sentir ansiedade, 42% têm alteração de humor e 41% possuem insônia. “O adoecimento mental é uma realidade e este contexto amplia ainda mais as preocupações com a saúde mental. Sentimentos como insegurança, medo, ansiedade, entre outros, impactam diretamente a qualidade de vida e bem-estar cotidiano e, no cenário pandêmico, ainda mais”, explica Eustáquio.

O coordenador ainda acrescenta que o atendimento pode ser procurado quando a pessoa sentir necessidade, ou quando encaminhado por um profissional. “O nosso objetivo é a promoção de saúde física, mental e emocional. Para isso, o Centro oferece tanto o atendimento na modalidade individual, quanto em grupo com momentos de conversa, observação, trocas de experiências e atividades interessantes entre os pacientes”.

PLANTÃO PSICOLÓGICO

O Centro de Atendimento Psicológico do Unileste também oferta atendimentos de urgência, sem a necessidade de agendamento, por meio do Plantão Psicológico. A iniciativa consiste em um espaço de acolhimento individual e/ou coletivo de emergência, que coloca à disposição de todos, um momento de escuta e aconselhamento. O Plantão é ofertado presencialmente nos seguintes dias e horários: segunda, das 14h10 às 21h; quarta, das 18h30 às 21h; e quinta, das 17h30 às 20h.

Serviço:

Centro de Atendimento Psicológico (CAP): atendimentos presenciais e teleatendimento à toda comunidade

Serviços: orientação profissional; plantão psicológico; orientação à queixa escolar na infância e na adolescência; psicoterapia com crianças; psicoterapia com adolescentes e adultos; psicoterapia de idosos

Agendamentos: por meio de formulário eletrônico disponível neste link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq5VCHMOyttpGbsO094vrex8RdEpiVjclIgUIWkNjDZ0G7ZQ/viewform

Contato: (31) 3846-5588 (WhatsApp)

Local: Bloco B, campus Cel. Fabriciano (Av. Tancredo Neves, 3500, B. Universitário).