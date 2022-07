Esta segunda-feira (25), torna-se um dia importante para toda a Fundação São Francisco Xavier (FSFX), especialmente para o Hospital e Maternidade Vital Brazil, em Timóteo, que iniciou hoje, às 7h, o funcionamento da sua UTI pediátrica.

São 10 leitos destinados ao atendimento do SUS, com equipe assistencial composta de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, garantindo cobertura assistencial e suporte de alta complexidade para o tratamento de problemas agudos graves, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é altamente eficaz para o tratamento de casos clínicos mais sérios.

“A FSFX não mediu esforços para operacionalizar a unidade, desejo antigo da Instituição, por meio da busca de profissionais capacitados, adequação da estrutura física, com objetivo de promover um atendimento humanizado, criando um ambiente protegido, envolvendo equipe multidisciplinar e garantindo todo apoio a família”, disse a coordenadora de Assistência do Hospital e Maternidade Vital Brazil, Dra. Alessandra de Sousa Andrade Martins.

A entrega dos leitos é uma parceria da FSFX com a Prefeitura Municipal de Timóteo, com o Governo do Estado de Minas Gerais e com o Governo Federal e beneficiando diversas famílias que utilizam o serviço, dando cobertura a microrregião de Timoteo, que antes não dispunha deste serviço de alta complexidade.