Com o objetivo de reforçar a importância de seguir as legislações municipais e boas práticas de higiene e manipulação de produtos, fiscais da Vigilância Sanitária de Ipatinga realizaram durante a semana ações de conscientização no comércio dos bairros Canaã, Bethânia, Iguaçu e Veneza.

Estabelecimentos como padarias, açougues e pequenas empresas de produção de alimentos, entre outros, receberam a visita dos profissionais da Saúde. As ações foram realizadas pela equipe de educação em saúde da Vigilância Sanitária que conta com arquitetos, enfermeiros, farmacêuticos, fiscais sanitários, nutricionistas e dentistas. A atuação prossegue na próxima semana, abrangendo outros bairros da cidade.