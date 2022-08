Após dois anos de adiamentos por conta da pandemia de Covid-19, o Workshop de Segurança, Saúde Ocupacional e de Processos (12º WSSO) será realizado. Promovido pela Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM), o tradicional evento terá mais uma vez a Usiminas como anfitriã e acontecerá de 16 a 18 de agosto, em Ipatinga.

A programação da 12ª edição do workshop será composta por cursos e painéis que tratarão de temas emergentes da área, como mudanças na legislação e medidas pós-pandemia. O primeiro dia do evento será dedicado aos cursos, que serão realizados presencialmente na unidade da Federação das Indústrias do Estado de Minas (Fiemg). Interessados poderão participar dos cursos ‘Elementos de Segurança de Processo’ e ‘Segurança do Trabalho’, que serão ministrados, respectivamente, por Alexandre Glitz , consultor sênior do Center for Chemical Process Safet, e Guilherme Sena Fonseca Penna, coordenador de segurança e saúde para a indústria do Sesi MG.

Já nos demais dias do evento acontecerão os painéis. No dia 17 (quarta-feira), serão realizados os painéis ‘Questões Normativas’ e ‘Segurança de Processo’. E no dia 18 (quinta) será a vez dos painéis de Saúde Ocupacional e Cases de Sucesso.

Para Alonso Monteiro Pedroti, coordenador da comissão organizadora do 12º WSSO, é importante que profissionais da indústria participem de eventos como esse. “É fundamental manter os profissionais de segurança e saúde atualizados, permitindo uma gestão efetiva dos riscos dos processos produtivos e, por consequência, favorecendo a competitividade de suas empresas”, afirma.

Os interessados podem consultar a programação completa e se inscrever no workshop pela página do evento https://www.abmbrasil.com.br/por/evento/12-wsso-workshop-de-seguranca-saude-ocupacional-e-de-processos.

O 12º WSSO tem o patrocínio das empresas: Abbott, Aperam, AZZ, Cenibra, Dupont, Enesens, Gerdau, Harsco, Libus, Metrominas, MRC, Ph Transportes, Provest, RIP, RSE, Sankyu, SME, Sodexo, Super Metal e Usiminas. Apoio institucional: Climatempo, Crea e Fiemg.