Golpistas estão se aproveitando da fragilidade e do momento delicado vivido por familiares e amigos de pacientes internados ou em tratamento nas unidades hospitalares para conseguir dinheiro fácil, o chamado “golpe do hospital”. A situação tem acometido diversos familiares de pacientes nas unidades hospitalares da Fundação São Francisco Xavier (FSFX).

Para enganar os familiares dos pacientes, os criminosos se passam por médicos, representantes do hospital ou de planos de saúde, realizando cobranças indevidas de serviços hospitalares. “O golpista se aproveita dos momentos delicados e de aflição dos parentes e os pressiona para que façam pagamentos via Pix ou transferência bancária para custeio do tratamento realizado na unidade hospitalar”. Afirma o coordenador de Segurança Empresarial e Transportes da FSFX, George Cunha.

Internamente e nas redes sociais, a FSFX tem realizado campanhas para alertar sobre o “golpe do hospital”, orientando para, em casos suspeitos, procurar imediatamente a equipe da assistência do hospital ou da segurança empresarial, mesmo quando não houver o pagamento da quantia solicitada.

O Hospital Márcio Cunha (HMC) reforça a todos para não realizar transferências bancárias a terceiros. Ressalta ainda que atendimentos aos pacientes do SUS são gratuitos e não geram nenhum tipo de cobrança direta ao paciente. As informações sobre possíveis cobranças referentes aos pacientes de convênios são sempre tratadas pessoalmente, no quarto do paciente ou nos Postos de Enfermagem, por equipe própria. Em caso de cobranças, os pagamentos são efetuados pessoalmente pelo acompanhante ou paciente nos caixas do Hospital Márcio Cunha e a unidade é responsável por repassar o valor pago ao plano de Saúde.

UTILIDADE PÚBLICA:

– Nenhuma cobrança do hospital e da Fundação São Francisco Xavier é realizada por meio de depósitos bancários, tampouco na conta de terceiros.

– O hospital não repassa nenhuma informação sobre estado de saúde ou procedimentos com o paciente por telefone.

– Em caso de ligação suspeita, não aceite ofertas, não faça depósitos e nem dê dinheiro a pessoas.

– Em caso de dúvidas, procure a Supervisão de Enfermagem pessoalmente e oriente-se, ou ligue para a Segurança Empresarial da FSFX, pelo telefone: (31) 3829-9354.