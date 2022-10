A Prefeitura de Ipatinga, por intermédio da Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon), anuncia que serão iniciadas na próxima segunda-feira (3) as inscrições para o concurso da Guarda Civil Municipal. As inscrições serão recebidas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.imamconcursos.org.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 95,00 e elas começam às 10h do próximo dia 3 de outubro, prolongando-se até as 21h de 9 de novembro.

O edital e os critérios para inscrição podem ser acessados no site da Prefeitura de Ipatinga (www.ipatinga.mg.gov.br), clicando no banner da Guarda Civil Municipal.

Após gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor da taxa de inscrição, o candidato deverá quitá-lo em qualquer agência bancária dentro do período permitido.

“Estamos mais próximos da realização de um sonho. A criação da Guarda Civil Municipal é algo histórico, já que vinha sendo reclamada há décadas. Ipatinga irá ganhar um reforço significativo na área da segurança pública e os patrimônios da cidade, muitas vezes alvo de vandalismos, também estarão mais protegidos. A expectativa é que a corporação comece suas atividades no próximo ano. Como primeiro município da região a contar com este serviço, temos muito de que nos orgulhar”, celebra o prefeito Gustavo Nunes.

ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Poderá requerer a isenção da Taxa de Inscrição o candidato que em razão de limitações de ordem financeira não puder pagar, sob pena de comprometimento do sustento da própria família.

O período para pedir a isenção é limitado: vai das 10h do dia 3 até as 16h do dia 5 de outubro. Para obter a guia de isenção basta recorrer ao site www.imamconcursos.org.br, acessando o campo correspondente ao Concurso Público da Prefeitura Municipal de Ipatinga, preencher o requerimento de isenção, imprimr e entregar junto com a documentação solicitada, no hall da prefeitura.

Para o candidato que não dispuser de acesso à internet, a Prefeitura de Ipatinga disponibilizará, durante o período de inscrição, computador e impressora para formalizar seu pedido de isenção. Uma equipe também estará disponível no local para sanar dúvidas.

200 VAGAS

Segundo a Sescon, o início das atividades da Guarda Civil Municipal deve ocorrer já no próximo ano. A corporação contará com um total de 200 agentes, sendo 20% mulheres. As vagas serão ocupadas em duas etapas, sendo convocados, no primeiro momento, 80 homens e 20 mulheres. Destas vagas, cinco serão destinadas para pessoas portadoras de necessidades especiais.

Após a fase de adaptação da primeira turma, será feita a convocação do restante.

REQUISITOS BÁSICOS

Para participar do concurso da Guarda Municipal de Ipatinga os candidatos deverão ter Ensino Médio completo, habilitação na categoria B e idade entre 18 e 45 anos.

As etapas do concurso contarão com prova objetiva de múltipla escolha, prova de título, prova dissertativa, teste de aptidão física, exames médicos, psicológico, investigação social e curso de formação.

FUNÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

O órgão público terá como dever fazer patrulhas com o objetivo de prevenir e garantir proteção à população e ao patrimônio municipal. A corporação também irá apoiar as polícias Civil e Militar e demais forças de segurança.

A guarda realizará Patrulha de Policiamento Comunitário, Patrulha de Proteção Escolar, Patrulha de Proteção à Mulher, Grupamento de Rondas Extensivas (ROMU), escolta de autoridades, serviço de formação e capacitação e missões especializadas. As patrulhas serão realizadas a pé, com uso de motocicletas e bicicletas. O órgão contará com Base Móvel Comunitária, Banda de Música, Serviço de Inteligência e Comunicação Social.

A sede da Guarda Municipal estará localizada no antigo “Espaço Qualifica”, região central da cidade, próximo ao camelódromo.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone da Sescon: (31) 3829-8477.