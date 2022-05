A Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã de Ipatinga, deu início nesta quinta-feira (5) à Campanha de Conscientização de Trânsito “Pé na faixa, Pé no Freio”.

A ação aconteceu na praça 1º de Maio, Centro. A grade de atividades para o dia prevê panfletagem com orientações sobre segurança no trânsito e simulação de abordagem ao condutor na faixa de pedestre, realizada por um agente de trânsito, além de interação de equipes cênicas e musicais com o público presente.

O movimento busca mobilizar a sociedade a refletir sobre a segurança no trânsito. O foco é realizar uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil em torno do assunto.

Assim, o tema de segurança viária é colocado em pauta neste mês em decorrência do “Maio Amarelo”, que é o período escolhido nacionalmente para celebrar a conscientização nacional sobre a Segurança no Trânsito. O amarelo foi escolhido porque a cor simboliza atenção e também a sinalização de advertência no trânsito.

O Maio Amarelo também objetiva chamar a atenção de motoristas, passageiros, pedestres e ciclistas sobre os impactos sociais, emocionais e econômicos dos acidentes de trânsito, visando mudança de atitudes. Durante todo o mês serão realizadas ações em diversos pontos da cidade em torno do assunto.

A ideia é mobilizar a sociedade em busca de ações concretas para reduzir os acidentes de trânsito, bem como as suas consequências. “Para isso, é preciso fugir de ações isoladas e de pouco impacto, mas efetivamente discutir o tema, gerar e propagar conhecimento e estimular mudanças de atitudes”, explica Allex Espírito Santo, Vice-Prefeito e Secretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdetur).

“A Campanha Maio Amarelo tem se mostrado eficaz neste contexto de conscientizar e fomentar a cultura da prevenção de acidentes no trânsito. É preciso reforçar aos condutores o senso de responsabilidade e de valorização à vida e lembrar que as estatísticas não são apenas números, mas denunciam sonhos que foram interrompidos e ausências que sempre causarão dor”, lembra o secretário da Sescon, Décio Camargos.