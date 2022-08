Nos últimos dois anos os crimes virtuais cresceram significativamente na mesma proporção em que as compras online avançaram durante a pandemia. Segundo Sílvio dos Santos Ribeiro, gerente do Procon de Timóteo, “todos os dias vem um consumidor pedir orientação após ter caído em um golpe pela internet, WhatsApp , e-mail ou ligações telefônicas, por isso o alerta”, diz.

O Procon tem a função de orientar os consumidores sobre seus direitos, fazer a mediação dos conflitos nas relações de consumo e fiscalizar essas relações de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. O consumidor se torna uma vítima toda vez que confia demais e passa dados pessoais sem checar a reputação da loja virtual, faz atualizações cadastrais, atende mensagens instantâneas ou chamadas telefônicas de pessoas desconhecidas, situações que antecedem a maioria dos golpes.

De acordo com o gerente do Procon de Timóteo, algumas providências básicas devem ser tomadas todas as vezes que vai realizar uma compra ou fazer uma transação financeira: prefira compras em sites conhecidos ou teste a confiabilidade por meio de pesquisa do CNPJ da loja virtual pelo site da Receita Federal, Reclame Aqui ou Site Confiável. Uma outra dica é não enviar dados bancários ou pessoais por e-mail, SMS ou WhatsApp, bem como não compartilhar senhas de cartões. Importante checar o URL (Localizador Uniforme de Recursos = figura de “cadeado” no rodapé da página ou website), que segue um padrão uniforme por meio do qual é possível identificar suas partes, protocolo, domínio e subdiretórios. Evite senhas fáceis, sequenciais ou datas de aniversários. Prefira as senhas complexas e únicas.

Na dúvida recorra ao Procon de Timóteo, localizado no Terminal Rodoviário à rua 8 de Dezembro, nº 50, centro Norte. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, de 8h às 17:30, e o telefone de contato é o 38474758 (whatsapp).