Foram lançadas sete novas capacitações para profissionais de segurança pública. Os cursos podem ser acessados de qualquer lugar, por meio do Sistema de Gestão Acadêmica da Rede EaD Segen.

O “Combate à corrupção – compliance” tem três módulos, carga horária de 20h/aula e início imediato. O aluno vai aprender sobre o que é compliance e qual a necessidade de se implementar boas práticas de gestão de risco e de procedimentos éticos responsáveis. O objetivo é garantir transparência, eficiência e melhorar o desempenho dos serviços prestados ao cidadão.

A fim de trazer mais segurança na fiscalização e repressão aos crimes de trânsito, também estão disponíveis os cursos de “Legislação Aplicada à Segurança de Trânsito: Infrações de Trânsito” e o de “Legislação de Trânsito Aplicada: Crimes de Trânsito”. O primeiro conta com quatro módulos, carga horária de 40h/aula. Já o outro tem dois módulos de 20h/aula.

Ao final das capacitações, os profissionais terão conhecimento a respeito das disposições gerais da legislação penal e processual penal relacionados aos crimes de trânsito. Além disso, conseguirão distinguir e enquadrar comportamentos previstos nos tipos penais e adotar medidas legais quando houver crimes de trânsito. Lembrando que a atuação deve ocorrer de acordo com a área do profissional de segurança pública empregado na fiscalização.

DESASTRES NATURAIS E INCÊNDIOS

Outro curso ofertado é o de “Identificação de Vítimas em Desastres”. O objetivo é que os profissionais sejam capacitados para atuarem em desastres em massa no auxílio das equipes de perícia técnica, bem como gerar embasamento para coordenação das etapas do evento. Ao final dos três módulos de 40h/aula, os alunos terão domínio sobre os principais métodos de identificação de vítimas e noções de biossegurança. Também estarão aptos a proceder de maneira correta diante de um desastre, que demanda atuação conjunta, com rapidez e precisão, para evitar a ampliação das consequências do evento.

Já a capacitação de “Introdução à Investigação das Causas dos Incêndios Florestais” oferece ao aluno conhecimento sobre o desenvolvimento das habilidades e das atitudes indispensáveis para atuar, com segurança, em operações de investigação das causas de um incêndio florestal. Ao final dos três módulos de 30h/aula, será possível conhecer os equipamentos e documentos pertinentes à investigação da causa de um incêndio florestal, bem como padronizar os procedimentos de investigação das causas dos incêndios.

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

Também é ofertado o curso de “Introdução à Genética Forense”, com três módulos de 20h/aula. O curso proporciona conhecimentos sobre a área e a melhor utilização da ferramenta para a elucidação de crimes, inclusive ocorridos no passado, como a utilização dos Bancos de Dados de Perfis Genéticos.

COMO CRIAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA

Há também a capacitação “Políticas Públicas de Segurança: da definição da agenda à avaliação”, que pretende abordar como é a formulação de programas, projetos e ações estatais.

Em dois módulos e com carga horária de 30 horas/aula, o curso abrange o processo de formação das políticas públicas de segurança de uma forma analítica, baseada em evidências científicas. Explicita as fases do ciclo de políticas públicas, desde a formação da agenda, passando pela formulação da política, tomada de decisão, implementação e avaliação por meio de metas e indicadores.

Todos os conteúdos são disponibilizados na modalidade de Ensino a Distância (EaD), de forma autoinstrucional e ficam disponíveis até a atualização dos conteúdos. Os interessados em participar do curso devem acessar o Sistema de Gestão Acadêmica da Rede EaD Segen.

Com informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública.