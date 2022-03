O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Timóteo realizará o Seminário Sobre Violência Doméstica no dia 17 de Março, de 14h às 17h, no auditório da prefeitura, à avenida Acesita, 3230, bairro São José. O evento contará com a presença da doutora Beatriz Machado, juíza de Direito Auxiliar Especial da Comarca de Timóteo, que irá proferir palestra sobre o tema. Ainda, no desenvolvimento de um painel de debates, a participação dos sargentos da Polícia Militar, Weulle Santos e Lindamar Andrade de Oliveira, integrantes da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica e Familiar de Timóteo.

O Seminário tem como objetivo a capacitação dos integrantes da Rede de Atendimento às Vítimas de Violência no município, visando a atualização das informações para definir mecanismos para o aperfeiçoamento das redes de proteção dos direitos da mulher e a melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade.

A Rede de Atendimento no município é definida pelos seguintes participantes: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Ministério Público, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Creas e Cras), Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida (Estratégia Saúde da Família, UPA Geraldo dos Reis Ribeiro, Hospital e Maternidade Vital Brasil), Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (escolas da rede pública e particular), OAB Mulher de Timóteo, Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

A programação integra as atividades voltadas para as mulheres no mês de março, coordenadas pelo Conselho da Mulher de Timóteo. No próximo dia 25/03, das 19h às 22h, o evento interativo “Noite com Elas”, que acontece na Praça 1º de Maio, centro Norte, com Aula de Zumba, Dança do Ventre, Aula de Yoga, Dança Cigana e violão e voz com a cantora Letícia Barros.